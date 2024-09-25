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許作名簽林書豪代言永佳捷 躋身電梯大廠企圖心強

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
電梯新兵永佳捷（Masada電梯）董事長許作名表示，政策打房永佳捷力拚突圍積極多角化經營，包括搶攻老舊宅電梯汰換需求及進軍美國市場。黃淑惠攝
電梯新兵永佳捷（Masada電梯）董事長許作名表示，政策打房永佳捷力拚突圍積極多角化經營，包括搶攻老舊宅電梯汰換需求及進軍美國市場。黃淑惠攝

電梯新兵永佳捷（Masada電梯）董事長許作名表示，政策打房永佳捷未來會積極多角化經營，包括搶攻老舊宅電梯汰換需求、電梯保養維護大餅，並且積極規劃進軍美國市場等，目前在手訂單多達13.5億元，已經簽約林書豪擔任廣告代言人，永佳捷Masada電梯知名度躋身大廠之林，營運策略還是朝著「一年籌備、二年成長、三年拚上市」挺進。

許作名表示，房市還是有正常的需求，受到政府推出青年優惠房貸利率等因素助攻下，之前預接訂單就表現不錯，業績暫時不受政策打房影響，還是維持在高業績成長目標，目前已經接獲的新梯訂單1,700台，改造升級訂單台數500台，保養台數5,000台，至8月底的實績看全年目標，估計達成率應可達9成以上，預估今年訂單金額13.5億，明年第四季興櫃登錄目標計畫不變。

永佳捷電梯從三年前草創階段員工2人，資本額50萬，到現在全台員工數已超過300人，資本額11.2億，快速成長原因除了主推高性價比的維保、汰舊換新業務外，更重要是寶佳機構與國內ㄧ眾開發商、建商股東的大力支持；再加上原來的團隊都是電梯產業出來，推升業績快速成長。

許作名進表示，永佳捷（Masada電梯）未來會積極搶攻美國市場電梯需求商機，打算設立展銷公司與倉儲物流據點，更擬定加州率先設立灘頭堡，以及後續陸續在新英格蘭區推展市場。

許作名說國內電梯大廠都有超過半世紀以上的歷史，歷經從農業轉型到工業再到經濟起飛等不同時代的成長過程，早期電梯是「舶來奢侈品」，現在是普及的「升降設備」，就他所知，台灣過去大廠的第1萬台可能得歷經15～20年才有可能達成，但到第8萬台新梯出貨，10餘年就可以達成，說明時代的增長飛速，除了市場需求量大外，還包括技術成熟、工廠自動化設備精進都是關鍵。

許作名強調，永佳捷電機與電控系統的研製手法成熟而穩定，如同手機過去祇有諾基亞與摩托羅拉，後來蘋果彎道超車後，三星、小米、OPPO、VIVO…性價比高的「手機品牌」群雄紛紛崛起，這種因技術門檻的降低而產業鏈快速更新的局面，屢見不鮮，電梯和電動車、手機就是最明顯的例子。

因此許作名表示，時空環境演變加上技術躍進、產能需求大幅提升，都成了永佳捷電梯快速成長的因素。當公司計畫上市櫃目標邁進時，營運過程必須合法合規、遵守誠信原則（Compliance)，而財務報表更委由全球三大會計師之一簽證，這是永佳捷初創時即定下的重要戰略目標，經得起外界考驗。

許作名透露 Masada這一詞，在希伯來文裡是「堅固堡壘」的意思，強調堅固、迅速、積極正向的精神；未來仍將秉持深耕台灣，積極佈局海外，展現超強企圖。為加大提升知名度，藉由林書豪來創造話題，加乘品牌效果，積極深耕耕市場商機。

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