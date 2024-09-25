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國內碳權交易10/2啟動 6專案打頭陣每噸2500元起跳

中央社／ 台北25日電

國內碳權交易10月2日將上路，根據碳交所國內減量額度交易平台公開資料，已有6個定價交易減量額度專案公告相關交易資料，總計共6080公噸，每噸交易價格落在新台幣2500至4000元間。

環境部發布的「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」規定，國內碳權商品賣方必須將相關資料登錄或上傳至指定資訊平台，並於交易平台供公開閱覽14日。

根據碳交所國內減量額度交易平台公開閱覽資料顯示，定價交易目前有中鋼、台北101大樓、奇美實業等企業共6案，總上架數量為6080公噸，每噸交易金額落在2500至4000元間。

不過，根據公開閱覽資料，中鋼鋼胚熱進爐節能抵換專案的交易期間10月5日開始，目前可於10月2日當天交易的專案至少有5案，數量共5880公噸。

細看各上架資料，上架交易量最大的為奇美實業的天然氣替代重油抵換專案，共5000公噸，每公噸交易金額為2500元。

漢寶農畜產企業共有2案，漢寶農業可再生能源專案上架500公噸、每噸3000元，漢寶農畜產第三期污水場沼氣發電計畫上架250公噸、每噸4000元。

另外，漢程客運電動公車抵換專案上架100公噸、每噸4000元；台北101大樓停車場採用高效率光源上架30公噸、每噸3500元；中鋼鋼胚熱進爐節能抵換專案則上架200公噸、每噸4000元。

此外，由碳交所、證交所共同主辦的國內減量額度交易平台啟動暨企業分享會將於10月2日在高雄登場，專案開發企業將現身說法，探討透過國內減量額度交易，推動實質減碳行動。

中鋼

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