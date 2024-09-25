永佳捷拚明年第4季登興櫃 前進美國加州設灘頭堡

智能電梯永佳捷（Masada）董事長許作名表示，今年訂單金額規模上看新台幣13.5億元，規劃2025年第4季登錄興櫃，持續規劃前進美國市場，先在美國加州設立灘頭堡。

永佳捷24日舉行媒體交流會，展望今年營運目標，許作名表示，儘管央行日前祭出第7波選擇性信用管制，不過政府青年優惠房貸利率等因素仍帶動營建業以及相關新梯需求，今年預期永佳捷新梯訂單可到1700台，改造升級訂單台數500台，維修保養台數5000台。

許作名表示，從8月底實績展望全年目標，預估達成率可超過9成，預期今年訂單金額規模新台幣13.5億元。

談到上市規劃，許作名透露，2025年第4季興櫃登錄目標計畫不變。

許作名指出，永佳捷從3年前草創階段員工僅2人、資本額新台幣50萬元開始，迄今全台員工數超過300人，資本額擴張至11.2億元，除了主推高性價比維保、汰舊換新業務帶動外，寶佳集團和國內開發商、以及建商股東支持也是主因。

產業人士透露，永佳捷新梯主要客戶除了寶佳集團外，還包括鄉林建設、允將建設、春虹建設等，永佳捷也積極與遠雄集團洽商合作。

談到海外布局，許作名表示，永佳捷持續規劃前進美國市場，初期計畫設立展銷公司與倉儲物流據點，擬定在美國加州先設立灘頭堡，後續計畫在新英格蘭地區推展市場。

觀察電梯市場進展，許作名強調，電梯技術門檻近30年來已大幅降低，電機與電控系統技術成熟穩定，電梯類似電動車和手機產業因技術門檻降低，產業鏈快速更新，時空環境演變加上技術躍進，產能和市場需求大幅提升。

永佳捷於2021年8月由寶佳集團為主要投資人成立，進軍電梯智能維保與汰舊換新市場商機。