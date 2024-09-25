民間師鐸獎 表揚大愛教師

有「民間師鐸獎」之稱的第13屆「教育大愛菁師獎」表揚大會昨（24）日舉行，今年有58位守護教育燈塔的教師獲此殊榮。

這項活動是由「懷恩社會福利慈善事業基金會」、「陳玲社會福利慈善事業基金會」主辦，基金會創辦人李棟樑是軍人之友社榮譽理事長。李棟樑指出，台灣的教育面臨愈來愈多挑戰，城鄉差距、教師流失及偏鄉資源不足是當前最重大的問題，不僅影響學生的學習質量，也對社會公平和經濟發展產生深遠影響。

他呼籲各界一起關心教育的基礎發展，尤其面對當前少子化與高齡化趨勢，老師們要操心自我、家庭與工作等事物，還要背負關乎國家社會未來進步發展的教育重擔，特別感謝全體獲獎教師的奉獻犧牲，發揮大愛精神。

昨天表揚大會邀請前總統馬英九致詞和頒獎；承辦單位台灣教育大學系統總校長，同時也是菁師獎評審委員會主任委員吳清基，以及救國團主任葛永光等人前來致賀。

「教育大愛菁師獎」創設於2012年，宗旨在表揚幫助弱勢學生克服學習困境，或輔導矯正偏差行為，鼓舞這些孩子翻轉人生的教育工作者。今年有全國各級學校推薦265位教師，選出「高中職組」、「國中組」、「國小組」、「幼兒園組」及「特殊教育組」及偏鄉離島優秀教師予以表揚，總計本屆獲獎教師有58名。累計13年來，共有4,608位老師參加甄選，771位老師接受表揚。

李棟樑強調，「教育是國家最重要的資產」，有老師在學識教育、品格教育上無私的奉獻，用愛心、耐心照顧學生，讓孩子們能安心的學習與成長，老師可以說是成就國家教育發展的重要推手。面對複雜多元的環境，教育目的已超越知識和技能傳授，更重要是從小培養批判性思維、創造力、世界觀和道德價值觀。當智慧、品格、自信和勇氣成為人生的載體，才能擁有真正穩固且長遠的幸福。

他認為，台灣少子化和高齡化對教育系統影響深遠。少子化導致學生人數逐年減少，對學校運營和資源配置帶來挑戰，面臨生源不足問題，許多偏鄉地區學校被迫合併或關閉，不僅影響學生的學習環境，也對教師就業穩定性產生衝擊。少子化和高齡化也影響到教育經費分配，學生人數減少致使教育經費需求減少，而高齡化社會使社會福利和醫療保健的需求增加，政府須妥善平衡資源分配，確保教育質量不受影響。

懷恩社會福利慈善事業基金會是李棟樑紀念父母所創辦，他為紀念妻子另捐資設立陳玲社會福利慈善事業基金會，他表示，太太生前曾說，事業有成，就應該幫助有需要的人。基金會長期與全國各地方政府合作，每年捐助數千名弱勢家庭慰問金、慰問特殊教育學校弱勢學生、慰問榮民之家、推動社區巡迴醫療服務、招待偏鄉國小全體師生台北參訪、辦理台北市國高中生獎助學金頒贈活動外，還選拔「教育大愛菁師獎」，被形容為民間版師鐸獎。