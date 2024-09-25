凍漲五年 摩斯漢堡評估漲價

以經營摩斯漢堡為主要業務的安心食品（1259）第2季本業爆出虧損，今年5月上任的總經理謝靜慧昨（24）日表示，第2季由於電價上漲、人力成本攀升，毛利率下滑超過2個百分點，後續是否漲價將做各方面的評估。此外，將利用數位轉型改善效率，這也是2025年營業淨利提升的方向。

安心食品昨日舉辦法說會，謝靜慧表示，因政府自4月開始調漲電價，加上基本工資調漲，致使整體營業成本增加，即便營收成長，但既有費用成本提升，使得本業出現虧損。

根據安心食品財報，第2季營收15.22億元，年增1.6%，單季營業虧損253萬元，較去年同期由盈轉虧，在業外挹注下，稅後純益來到3,480.5萬元，年減36.9%，單季每股純益1.07元。累計上半年稅後純益6,755.8萬元，年減23.9%，每股純益2.08元。

此前摩斯漢堡凍漲五年，如今除了營業成本上升，摩斯漢堡今年上半年也面臨店質調整，去年底店數達304店，截至上月雖新開了三家店，但營運門市汰弱留強，關閉一些營運品質不佳的店後，目前店數達299店。謝靜慧表示，摩斯漢堡預計今年底前，再開四至五家店，預估整體店數會回到去年底的水準。

在海外市場方面，安心食品今年關閉了位於廈門的門市，形同逐步撤出中國大陸。市場關注，安心接下來的海外計畫，謝靜慧表示，關閉大陸門市對財報影響很低，營收占不到1%，且呈現虧損，退出是正向決定；接下來安心將暫緩海外布局，回歸台灣進行整頓。

此外，摩斯漢堡今年陸續開出車道店，7月、8月都各開一家，目前已有五家車道店，未來也會持續拓展。車道店適合想快速取餐免下車的開車族群，店鋪也提供停車場，滿足想駐足品嘗享用美食的顧客，摩斯將持續朝多元店型發展。