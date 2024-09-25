台灣機械塑橡膠產業 四大優勢全力搶單

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台灣機械結合塑橡膠產業優勢，全力向國際搶單。台灣機械公會理事長莊大立指出，台灣塑橡膠產業已近60年歷史，台灣塑橡膠產業具備「綠色製造、智能生產、數位轉型、永續發展」四大優勢，今年展出的重點產品「全電式塑膠射出成型機」堪稱四優勢合一。

莊大立表示，以公會會員為主的塑橡膠機械廠商，目前約有400家製造商，配合消費需求的急速變遷及產品生命周期的大幅縮短，生產模式也從傳統的低成本量產，向少量多樣的彈性客製轉型，深受買主青睞。

外貿協會董事長黃志芳也說，本屆塑橡膠工業展聚焦「創新材料」、「尖端製造」、「循環經濟」三大主軸，展出內容的深度、廣度讓人驚艷，充分展現塑橡膠產業從材料、製造到製品全生態系與創新價值鏈。

外貿協會 生態

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