塑橡膠機械出口拚增二位數

「台北國際塑橡膠工業展」暨「台北國際製鞋機械展」昨（24）日揭幕，業界看好疫後產業景氣復甦，加上企業推動ESG與節能減碳所帶動的換機潮，預期今年台灣塑橡膠機械出口值拚逾10億美元（約新台幣319億元）、二位數增長。

值得注意的是，今年台北國際塑橡膠工業展暨製鞋機械展，合計有近500家參展商，使用超過1,800個攤位，參展家數與攤位數相較上屆雙雙成長40%，也充分顯示塑橡膠及製鞋機械業者疫後積極搶單的企圖心。

昨天的開幕式由立法院副院長江啟臣、經濟部常務次長連錦漳，與主辦單位外貿協會董事長黃志芳及機械公會理事長莊大立等人主持，一同見證塑橡膠產業求新求變的拚搏韌性，滿足跨產業的創新應用需求，也為永續未來擘劃願景。

機械公會統計，2023年台灣塑橡膠機械出口值達到8億716萬美元，位居全球第六大塑橡膠機械出口國；台灣製鞋機械2023年出口值4,689萬美元，排名全球第三大。

今年隨著景氣逐步復甦，8月塑橡膠機械出口值8,441萬美元、年增26.0%；累計前八月出口值5億2,044萬美元、年增0.6%，也回到成長軌道。預期在台北國際塑橡膠機械展的加持下，將帶動第4季接單出貨，全年出口值力拚二位數增長。

本屆展覽國內外指標廠商雲集，包括富強鑫（6603）、鳳記、鼎坤、華嶸、台中精機、百塑、銓寶、震雄、漢翔、全立發、誠玉開發、龍盟、金爪、一億、世林機械、上銀、台塑、台化、天崗、鼎聖、川奇等精銳盡出。

塑膠射出成型機大廠台中精機，此次以全電式射出成型機為主力產品，標榜配備與台達電合作開發的控制器、驅動馬達、伺服馬達，客戶涵蓋電器、醫療、化妝品容器及半導體等。

台中精機董事長黃明和說，塑橡膠機械產業已走出疫情陰霾，近期客戶詢問都有逐步增溫，地區則以國內及東南亞、中國大陸為主，預期整體景氣可望在第4季落底回升。台中精機此次參展，接單目標上看1億元。

富強鑫也是以全電式射出機為主力產品，適用於醫療、光學、食品包裝，及電子產業等精密零部件。其中，最新開發的智慧型外曲肘射出成型機，展覽首日即貼上售出紅單，表現亮眼。



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