全球大搶艙貨櫃運價喊漲 馬士基10月21日起收取附加費

美東碼頭罷工在即，全球大搶艙。海運市場傳出，貨櫃美東航線貨量大舉湧入美西，導致美西航線爆滿，尤其10月1日罷工起始點又遇大陸十一長假前的搶艙出貨大潮，貨櫃艙位供給危機全面引爆。

因應美東碼頭罷工，歐洲航運巨擘馬士基（Maersk）也宣布自10月21日起收取當地港口干擾附加費。

美東碼頭罷工前海運業因應概況

長榮海運（2603）上周在法說會上示警，若美東碼頭罷工將影響全球海運供應鏈。貨攬業者昨（24）日透露，因為美東貨物轉進美西，國內大型貨櫃輪業者往美西航線的艙位爆滿，甚至10月啟航的第二班船，都已經很難接單，因為艙位塞爆了。

美國國際碼頭工人協會（ILA）近期強勢表態，10月1日罷工勢在必行。全球大型航商紛紛對美東港口祭出有關附加費，繼10月達飛海運（CMA CGM）收當地港口費後，馬士基也宣布自10月21日起所有運往及離開美東與墨灣的貨物，收取當地港口干擾附加費。

馬士基預計每TEU（20呎標準櫃）收1,500美元，每FEU（40呎標準櫃）收3,000美元，45呎貨櫃則收費3,780美元，需要以這筆附加費「支應可能因為服務受擾、確保我們服務永續性、及持續支持貴公司供應鏈所造成的營運成本增加」。

另外，亞系航商則向美國聯邦海事委員會（FMC）報備10月1日跟10月15日調漲GRI（綜合費率附加費），若以當前運價概算，整體運價漲幅五成起跳，預計每FEU（40呎標準櫃）運價恐直接衝破1萬美元。

物流業者指出，美東碼頭勞方與資方的合約涵蓋美國東岸從緬因州到德州的所有港口，包括紐約、沙瓦那、休士頓、邁阿密及紐奧良等大港，貨物總吞吐量占全美41%，一旦封港，後果難以想像。簡單說，罷工一天影響可能長達一個月，若罷工兩周，對全球海運供應鏈將造成衝擊，其直接影響就是運輸大亂、運價大漲。

物流業者表示，現在貨櫃輪市場非常混亂，運價、運量都失真，美東受到可能罷工陰霾影響，許多貨主不願意出貨，急單想要出貨只能走美西轉陸運送達美東，十一長假前通常會先迎來一波搶艙出貨潮，多數落在中秋節過後，現在正是最緊張時點，如果宣布罷工市場的船期、運價會更亂。

達飛日前已經宣布，預計10月11日起對運往東部和墨西哥灣沿岸港口的貨物加收「當地港口費」，每TEU加收 1,500美元，業界推估40呎櫃就有可能會收到3,000美元。

亞系航商10月1日GRI加收每40呎櫃加收2,000美元，10月15日再加收2,000美元，如果兩次順利調漲成功，美西與美東航線每40呎櫃最高將漲4,000美元，漲幅超過50%。



延伸閱讀

三雄明年營運 法人唱旺