享沐時光四周年慶 邀文創、市集與小農與旅人們一起玩

在這金秋時節，位於火炎山腳下的「享沐時光莊園渡假酒店」，即將迎來盛大的四周年慶。為了感謝一路走來陪伴的旅人朋友們，特地選在接近開幕日的10月5日周六下午3點至晚上9點，在園區的戶外千坪草坪舉辦一連串周年慶活動。

此次活動首度與中部知名美食餐車團隊首爾號攜手規劃不同體驗的市集，再搭配苗栗在地勝興365-青年創業基地團隊與苑裡青年小農們，結合不同種類新潮流餐車、文創與小農等，總共多達35攤。

每個市集攤位的販售均展現出不同形式類型的品項，提供精心製作的異國料理、台灣小吃、職人精神的文創產品、手作小物甜點及有機友善產品，還有各種甜品和雞尾酒供賓客選購。

另外，此次活動邀請到苗栗縣吉祥物貓裏喵蒞臨現場、立聲音樂工作室樂團表演、奇幻魔術秀與趣味雜耍秀，就是要讓大朋友、小朋友們都能享受周年慶活動，帶來的不同感受與輕鬆愉快的氛圍。

享沐時光行銷公關部經理郭仲紋指出，去年舉辦享沐時光周年慶活動後，廣受好評外還有不少在地區民或是旅人粉絲們，都很期待每年都能有這樣的周年慶活動。

郭仲紋表示，享沐時光舉辦周年慶的初衷是為回饋社會，藉由一場活動，提供一個好的場地給肯打拚的年輕人們，有個機會展示自己的產品，也能讓在地居民與遊客擁有享沐時光給予的不同感官體驗。

此次周年慶活動，特別邀請到在地苑裡樂齡學習示範中心山腳貓薩克斯風樂團演奏，由平均年齡都達60歲的阿公阿麼們組成，讓大家感受一下活到老學到老的魅力。