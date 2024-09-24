台灣野奢旅宿「遊獵行腳」 奪法國設計獎最高榮譽白金獎

台灣特色旅宿登上世界舞台，以野奢風格驚豔市場的遊獵行腳，繼巴黎設計獎Paris Design Awards拿下全球銀獎後，又於2024法國設計獎French Design Awards第2季榮獲建築設計：飯店及度假村類之最高榮譽白金獎。

這是全球設計界的璀璨盛典與重要指標，創下台灣野奢旅宿唯一締造兩項國際大獎紀錄，成為點亮台灣秘境的旅宿代表。

遊獵創辦人＆野奢VILLA之父陳舜智，勾勒出全球視野的經營理念，遊獵從世界性的建築設計出發，將奢華與野性完美結合，為旅客打造出與自然無縫接軌的獨特體驗。

陳舜智指出，遊獵不僅僅是旅宿，更是展現台灣秘境之美的平台，堅持一館一主題，以世界引路人的角色，讓全球旅客能感受台灣獨特魅力，如下一個案子落腳苗栗，就以探索苗栗風土之美為設計重點。

度假方式的革新：聚會、旅行、在地三位一體

社群網絡興起的社交型態，為度假與生活帶來全面革新。陳舜智說，遊獵所有設計都環繞著「聚會」主題，透過點與點的串連，將住宿打造為在地深度旅行。

繼溪頭遊獵羊灣的「火爐聚會所」、日月潭遊獵行腳的「水池聚會所」，接下來將推出「遊艇聚會所」，遊獵航行推廣永續旅遊，以純電能頂級遊艇，結合湖光野宴與特色導覽，將度假定點延伸為帶狀旅遊，讓遊艇成為聚會載體，創造獨一無二的湖泊體驗。

負責遊獵行腳建築規劃的建築師石啟緯，充滿獨創性，面對挑戰，勇於提出新穎的設計概念與解決方案，是一位在創作理想與現實之間，達到最佳表現的建築大師，將生活的厚度與藝術的深度融入到建築作品中。

他特別分享遊獵行腳的設計理念，從「越在地越國際化」的思維，創造非傳統的旅宿型態，以「居住在自然中」和「凝聚人與人的情感關係」作為設計核心，汲取台灣昔日常見的聚會地點「三合院」、「埕」及「大樹下」，作為群聚生活型態的發想。

陳舜智表示，遊獵品牌定位為「野奢VILLA聚會所」，停泊大自然之中，既能延續人文記憶，又能跳脫框架形式，形塑出截然不同的建築形態，帶來全新的旅宿體驗，如經典地標狩獵屋，高腳樹屋造型、360度開放式客廳與戶外浴缸，讓空間與自然對話，詮釋真正的旅行是一場靈魂的野放。

秉持「ESG」綠色永續的主張，讓在地特色材料得以被重複利用，像是將竹子編織成為隔間牆、將台鐵廢棄的枕木變身景觀牆、把碳化軟木綠建材應用在狩獵屋外牆。整體建築空間的材質，以清水混凝土為主，搭配碳化軟木、玻璃、竹編牆、枕木、鏽鐵鋼板，展現最樸實的風貌，讓建築達到純粹的同時，實現建築、自然與人共生共榮的美好願景。

遊獵首創台灣包區型態的風格旅宿，每棟馬賽屋提供5房間1共院1共廳，是遊獵行腳的一大亮點，創造開放且獨立的專屬場域，串連凝聚、遊走、探訪的互動交流，獨享百坪休憩空間，從小包區10人，到大包區40人，在旅宿市場做出絕對差異化，開立至今，已成為頂級車聚、新品發表與企業獎勵旅行的首選場域。

另外，遊獵行腳的池畔酒吧自推出以來，被眾多旅客譽為「最chill氛圍的池畔酒吧」，黃金比例設計的戲水池，以人為主角，無論是白天或夜晚，都是拍出神級美照的夢幻場景，每日晚間9點到10點，提供Social Party免費暢飲，絕美夜色中盡情享受微醺時光。

陳舜智說，遊獵行腳的魅力，不僅僅來自狂野不羈的設計，更保有對美食品味的追求，最火設計的白窯餐館，以「島嶼慢食」為主題，獻上一泊三食，包括野奢派對午茶、遊獵私廚晚宴、綠光秘境早餐，以在地食材精心研製，選用南投名產鱘龍魚、埔里茭白筍與山珍之王椴木香菇等，傳遞台灣食材的自然風味與慢食文化。

為了舒緩現代人的高壓與急促，也規劃療癒身心靈的系列活動，如木塔會所的主題展覽，能為旅客洗塵靜心；不定期舉辦頌缽、瑜伽、法式編織、野奢茶席、手作藥草球、鹿角蕨體驗等課程。並推出新設施「天幕聚院」，讓旅客可以在星空下，圍著營火愜意聊天，或是欣賞露天電影。

為了慶祝遊獵行腳榮獲法國設計獎最高榮譽白金獎，日月潭遊獵行腳、溪頭遊獵羊灣，兩館聯合推出「白金慶典」，凡預訂此專案，可享平日訂房定價85折優惠，入住日期從10月1日至10月31日，訂房期限即日起至10月10日止。

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