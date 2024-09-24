捷運末端站南勢角年成交量奪冠 北市這區房價拿第二

圖為捷運南勢角站。圖／聯合報系資料照

據實價登錄交易資訊，近一年捷運末端站周邊房市交易中，南勢角站以年成交619戶居冠，成為最熱銷的捷運末端站，目前南勢角站周邊每坪成交均價為54.3萬元、平均總價落在1,454萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，末端站最熱銷的南勢角站，受惠中、永和人口密度高，居住需求強，加上站體周邊生活機能成熟，住宅型態多元，房價相對親民，因此受到購屋民眾青睞。

交易居第二、三名為新北投站的年交易量299戶、大坪林站276戶。迴龍站、新北產業園區站也各以年成交量273戶、260戶，排名第四、五位。

陳金萍指出，捷運新北投站是淡水信義線的支線，僅需一站就能到達北投站轉往台北車站或信義區，周邊環境綠覆率高，擁有溫泉資源，公寓型態的住宅相對較多，生活步調較為悠閒，周邊房市平均每坪成交價在4字頭，一直是退休族的購屋首選；近一年周邊房市每坪成交均價約49.4萬元、平均總價1,546萬元。

捷運末端站中僅淡水信義線的淡水站、板南線的頂埔站房價還有2、3字頭。陳金萍分析，捷運淡水站位於傳統淡水市區，周邊房市近一年平均每坪成交價約26.1萬元、平均交易總價約765萬元，相比其他捷運站點房價親民許多；淡水原有生活機能已發展完善，再加上搭乘捷運大約40分鐘左右可到達台北車站，因此吸引許多想用時間換房價、空間的購屋通勤民眾。