快訊

若大陸攻台 川普與賀錦麗誰更能應對？美6大搖擺州民調出爐

總預算案國民黨羅廷瑋投「棄權」 民眾黨台中黨部：心寒

捷運末端站南勢角年成交量奪冠 北市這區房價拿第二

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄交易資訊，近一年捷運末端站周邊房市交易中，南勢角站以年成交619戶居冠，成為最熱銷的捷運末端站，目前南勢角站周邊每坪成交均價為54.3萬元、平均總價落在1,454萬元。永慶房屋提供
據實價登錄交易資訊，近一年捷運末端站周邊房市交易中，南勢角站以年成交619戶居冠，成為最熱銷的捷運末端站，目前南勢角站周邊每坪成交均價為54.3萬元、平均總價落在1,454萬元。永慶房屋提供

圖為捷運南勢角站。圖／聯合報系資料照
圖為捷運南勢角站。圖／聯合報系資料照

據實價登錄交易資訊，近一年捷運末端站周邊房市交易中，南勢角站以年成交619戶居冠，成為最熱銷的捷運末端站，目前南勢角站周邊每坪成交均價為54.3萬元、平均總價落在1,454萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，末端站最熱銷的南勢角站，受惠中、永和人口密度高，居住需求強，加上站體周邊生活機能成熟，住宅型態多元，房價相對親民，因此受到購屋民眾青睞。

交易居第二、三名為新北投站的年交易量299戶、大坪林站276戶。迴龍站、新北產業園區站也各以年成交量273戶、260戶，排名第四、五位。

陳金萍指出，捷運新北投站是淡水信義線的支線，僅需一站就能到達北投站轉往台北車站或信義區，周邊環境綠覆率高，擁有溫泉資源，公寓型態的住宅相對較多，生活步調較為悠閒，周邊房市平均每坪成交價在4字頭，一直是退休族的購屋首選；近一年周邊房市每坪成交均價約49.4萬元、平均總價1,546萬元。

捷運末端站中僅淡水信義線的淡水站、板南線的頂埔站房價還有2、3字頭。陳金萍分析，捷運淡水站位於傳統淡水市區，周邊房市近一年平均每坪成交價約26.1萬元、平均交易總價約765萬元，相比其他捷運站點房價親民許多；淡水原有生活機能已發展完善，再加上搭乘捷運大約40分鐘左右可到達台北車站，因此吸引許多想用時間換房價、空間的購屋通勤民眾。

房市 捷運

延伸閱讀

北市「士林農趣生活節」 9月28、29日天母盛大登場

大湖公園旁淹水竟是未清淤 北市水利處：近日安排

搭捷運沒握扶手站不穩 醫：骨骼肌肉衰退警訊

北市水門全數開放 紅黃線24日上午7時恢復禁停

相關新聞

「因為台積電去買嘉義的人死定了」 帥過頭預言央行第8波打房：就在12月

央行上周針對房市祭出「第7波選擇性信用管制」被外界解讀是史上最嚴打房，總裁楊金龍更直接向投資客宣戰。YouTuber酷炫老師訪問房產聞人帥過頭，他在影片中便直言…

遠百周年慶拚成長3至5% 服裝類賣最好、餐飲業續強

遠百（2903）周年慶火力全開，自9月19日由台中大遠百搶先加入戰局，板橋大遠百也將從10月17日強力接棒，與遠百信義A...

完成發電500MW里程碑 達德以竹杖健走與在地同樂

達德能源完成在台發電裝置容量500MW，9月24日聯袂德國經濟辦事處在雲林縣崙背鄉舉辦「500MW綠能里程碑：竹杖健走 ...

打房波及營建股？ 建商讚「好事一樁」：支持政府打擊投機客

央行第七波選擇性信用管制引發營建類股殺盤，事實上，自央行8月找銀行喝咖啡後，至今營建類股指數下挫13%，似乎反映近一年驚...

央行重拳打炒房…銀行放款趨保守？ 估價師示警：已引爆寒蟬效應

央行近期啟動第7波打炒房，第2戶貸款成數降至最多5成。正心不動產估價師聯合事務所市場研究室陳孟筠協理認為，銀行放款態度明...

北捷末端站房市「這1站」最熱銷 交易量是第二名的2倍

台北捷運已成為雙北地區通勤族主要的交通工具之一，捷運站周邊也成為購屋民眾首選，其中，末端站親民房價吸引不少預算有限的購屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。