古書今贏／風紀問題 當機立斷

經濟日報／ 劉順杰（易群企管資深顧問）

《韓非子．說林》有個人不想和惡人繼續當鄰居，打算搬家遠離，他的朋友：「這個壞蛋壞事快要做盡，遲早要倒大楣，你再等等不用急。」準備搬家的人相當有智慧，回說：「我擔心的是我就是他最後做的那件壞事。」於是選擇趕快搬家離去。

以各類組織機構來說，隨著經營管理者領導風格，吸引來追隨者，形成組織文化，組織結構型態愈封閉，最容易發生風紀問題。

所謂風紀問題，大抵和情色、貪瀆有關，即使當事人的行為完全屬私領域，也會影響公務正當性和重創組織形象，更何況侵害公眾和他人權益。發生風紀事件，相關人員或周邊人員，大都選擇緘默，基本上是源於恐懼、畏罰、牽連、得罪、迎合等因素。

若是基於私情和私人利益，在知悉後採取縱容包庇、漠視轉移、掩飾隱瞞、資訊壟斷、情緒勒索、偽善欺騙、設計構陷、排擠孤立、壓制威脅、恫嚇報復，更是形同助惡，組織將變成老鼠窩，人人成為受害者。

如果經營管理者想要遏止歪風，不讓風紀事件形成風暴，可參考如下建議：

一、申訴管道：支持仗義執言，提供安全可信管道，鼓勵揭發不法，無須擔心遭到報復。

二、運作機制：建立明確言行規範和監控措施，不待命令自行啟動，達到止血療傷效應。

三、堅持正義：不拿「全天下人都會犯的錯」卸責，據理力爭不鄉愿妥協，牢記神目如電。

四、專業公正：具體查證詳實，不實謠言應澄清，損害應補償，旨在呈現真相還一個公道。

五、解開癥結：發掘真正原因，包含潛伏未發問題，確認疏失漏洞所在，循序徹底拔除。

組織管理樹德不長、除惡不盡，除了管控措施的完善也和決心有關。《孟子．滕文公下》：「某人每天都偷鄰居一隻雞，有人告訴他偷雞行為非正人君子，他回說：『那我改成每個月偷一隻，等到明年，就收手了，這樣總可以吧。』」聽起來雖然好笑，卻展現投機性。

認錯顏面有損，改錯必須付出代價，但是顧忌輕縱卻養出大惡，屆時再要處理，如同大火燎原，什麼也做不成還會喪命。

正如《韓非子．六反》中所說 ：「處理政事像洗頭髮，為了擔心掉頭髮不洗髮，忘記了新髮長出來的好處，正如生病不願意吃苦藥，病好不了也活不成。」

總而言之，面對風紀問題，經營管理者必須當機立斷，杜絕鴕鳥和擺爛心態，落實品德和法紀教育，讓好的人帶頭，自能發揮引領整頓功能，形成良好風氣。

人權 老鼠

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