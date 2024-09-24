智慧經營／法巴保險集團亞太區總裁黃𨭎葹 保險普及化 做大市場

隸屬於法國巴黎銀行集團的法國巴黎人壽於1998年在台成軍，至今已穩健深耕26年，而在法巴保險集團亞太區總裁黃𨭎葹的帶領下，除了亞太整體市場的成長，台灣地區近年獲利亮眼，多年來資本適足率和淨值比皆名列前茅，公司財務卓越穩健，持續加碼投資台灣，並以「保險普及化」為使命，持續推動改革創新。

財管市場 深耕重點

黃𨭎葹在保險行業有超過30年的資歷，在美國取得精算專業學士資格後，即在馬來西亞、中國、香港與台灣擔任不同保險公司的管理要職，豐富的國際市場管理經驗造就她擁有銀行保險、保險業務人員管理、通路管理、電話行銷與直效行銷的高度專業以及不同的國際視野。

2014年，黃𨭎葹加入法國巴黎保險，擔任亞太區副總裁一職負責行銷、通路營銷管理與業務拓展並看管東南亞地區的相關業務，2019年她升任亞太區總裁，成為法國巴黎保險進入亞洲市場以來第一位女性總裁。

談起台灣保險市場，黃𨭎葹掛保證的說，「我們不會退出台灣市場」，法巴相信台灣市場存在的可能性跟機遇，根據瑞士銀行發布的「2024年全球財富」報告中顯示，台灣「美元百萬富豪」人數將從2023年的79萬人，到2028年將大增47%至116萬人，增長幅度是56個國家中居冠。這也是金管會主委彭金隆打造台灣成為「亞洲資產管理中心」的驅動力，法巴銀行集團擁有許多財富管理的經驗，因此也不會缺席。再加上這些百萬富翁們都需要不同的保障，不同的財富管理工具，這是法巴很好的機會。

在過去26年中，法巴人壽也跟著市場轉型，從純粹的電銷轉型到投資型商品，又因為遇到2008年金融海嘯，為了面對挑戰，法巴人壽增加房貸壽險的商品，如今因應高利率時代來臨，推出分紅保單來幫助保戶做好財富管理及傳承，黃𨭎葹認為，一家企業身處於不同的市場，跟著大環境改變是自然現象。

而在通路方面，黃𨭎葹提到，法巴過去和合庫金控合資成立合庫人壽，雙方股東都對這間合資公司有更大的期望，因此會不斷地去討論如何讓合庫人壽變大變強的合作方式，而合庫金控一直是法巴保險集團友好的合作夥伴，未來雙方仍將持續努力共同發展合庫人壽，同時也會與銀行、保經代等多方通路，透過合作與良性競爭，「要一起把餅做大」，提供台灣民眾更多的選擇。

發掘人才 接軌世界

黃𨭎葹認為，一家公司要管理得好，「員工」相當重要，因此在管理上，首先要尊重當地文化跟市場環境的不同，同時，更好的去運用及發掘當地人才，與世界接軌，簡而言之，就是「在地化」，尤其亞洲區每個國家的語言、律法、監管等都不同，因此無法用歐洲區一致性的管理模式。

第二，性別平權，這個在台灣雖然較不明顯，但日、韓等國家就非常明顯，所以為了破除兩性「同工不同酬」的現象，法巴制定三年計畫，每年的調薪會先用於性別同酬，之後再依業務能力等去分配，這是相當少見的企業制度。

另外，在經營企業時，黃𨭎葹也有自己的小撇步，那就是「寫筆記」，她說「自己一年可以寫滿八本厚厚的筆記本，進到法巴十年，也寫了將近80本」，而她的筆記又分成四種，第一種，記錄每日工作、開會重點；第二種，則是對於公司較長遠的規劃、市場經營等需要長時間思考的方向；第三種，記錄她在報章雜誌中看到寫得很優美的文字或是有感觸的醒世良言；第四種，則是她的創作。

黃𨭎葹說，台灣是法國巴黎保險集團的重要市場，期盼法巴人壽能在台灣持續深耕，並落實以「保險普及化」為使命，也將持續推動改革創新，透過減少保單中的除外條款，將新的包容性產品帶進來，打造一個具有多元選擇的保險市場。