漢翔力推AI智慧製造與ESG雙軸轉型

航空工業生產已進入更加聰明、靈活且有效率的時代。近年漢翔（2634）導入智慧製造與AI技術，整合出一套創新應用平台，並首度在今年台北塑橡展中進行為期五天的展出。

展期首日，外貿協會董事長黃志芳，偕同立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔，及台灣智慧製造大聯盟會長柯拔希，特地來到漢翔公司展位參觀。他們專注聆聽，不時與漢翔胡董事長交換意見，也共同豎起大拇指，為漢翔對雙軸轉型的努力按讚。

本次漢翔參展主題為「智慧製造/ESG雙軸轉型」，面對市場變化快速、全球供應鏈結構重組等挑戰下，漢翔的整合平台因應而生。胡開宏董事長認為，運用智慧製造整合技術，協助企業升級，同時實現環境保護、社會責任，以及公司治理等永續目標，打造更具韌性的產業實力。他強調：「這不只是願景，而是我們正在實踐的目標。」

參展的「漢翔AIxWARE智慧製造解決方案與整合平台」，多面向展示航空工業如何應用智慧製造。利用先進排程、機械手臂連動，以及品質自動巡檢，以高重現性的精準效果，讓生產效率獲得數倍提升，並內置防火牆來維持生產環境的安全與穩定。更重要的是，所有數據透過智慧連結，已全面實現數位化，更有助於管理與分析。

另外，響應世界淨零碳排的大趨勢，這套平台也整合了能源管理系統(EMS)，幫助企業優化能源使用。漢翔運用這套系統，打造出自有的「電力島」品牌，實現多種儲能應用，更幫助漢翔揮軍儲能市場。

值得一提的是，「漢翔AIxWARE智慧製造解決方案與整合平台」整合了工研院、達梭系統、震雄、百塑等合作夥伴的技術，也展示了平台具備強大的開放與兼容性。

開展首日，漢翔也正式與中華汽車旗下的睿華國際公司，以及擅長模流分析的科盛公司，分別簽下合作意向書，共同推動智慧製造與數位轉型。

漢翔與中華汽車的供應鏈合作，透過AIxWare智慧製造整合平台，提供數據化與自動化的智能方案，更有效地解決設計及製造上所面臨的難題，幫助中華汽車在其內部供應鏈提升生產效率。

橡塑膠產品射出製程中，需仰賴模流分析，來優化模具設計及產出品質。漢翔與全球領先的模流分析軟體公司─科盛科技達成協議，在AIxWare平台整合Moldex3D模流分析軟體。整合的成果，將能為射出成型廠商的生產帶來精進。從AIxWare系統中擷取實際的模具測試及加工數據，並將其應用於模流分析過程，使分析結果更接近真實生產條件，模具開發時間能大幅減少，產品開發的效率及品質更能有效提升。

工業4.0時代，更重視人與技術之間的協調，智慧製造與AI運用的浪潮已至，將企業ESG結合更是當今趨勢，漢翔打造AIxWARE品牌，就是雙軸轉型的具體實踐，冰冷的技術不僅獲得整合，更有了「溫度」。

「2024台北國際塑橡膠工業展」是台灣最大塑膠展，計有500家廠家參與，可以說將塑橡膠產業全生態系與新興價值鏈都包含其中，24日起在臺北南港世貿一館展開為期五天的展出。