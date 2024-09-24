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中保科「立捷國際AI智慧工廠」落成 2025年落實MIT一條龍

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

中保科（9917）24日宣布，布局AI產業再創新！中保科2022年斥資5億元在新竹湖口建立「立捷國際AI智慧工廠」，目前已經完工落成，現在進入產線搭建測試階段，預計2025年將可正式投入營運，這也宣示中保科技正式跨入多元化AI智慧製造市場，未來可協助台灣更多資通電腦、3C、CCTV或是AIOT廠商進行代工，落實台灣製造。

立捷國際AI智慧工廠興建地上4層與地下１層；占地4,283平方公尺總坪數達2,940坪，工廠有四大特色，分別是「多樣少量、智慧產能」，「多樣少量」的生產模式及客製化需求，新生產線產能預估可增加3.69倍，產量逹3倍以上；工廠已經全面導入機器人手臂，也可比人工製造效率提高10倍以上。

中保科董事長林建涵表示，工廠專精AIoT、資通、物聯網產線等產品，落實綠色製造，加上工廠接近機場、港口，40分鐘車程可快速出貨，目前已經有不少資通廠來詢問合作代工。

而立捷國際AI智慧工廠也是台灣科技保全業首家從研發、設計到生產的一條龍製程AI工廠，落實MIT，也達到防止技術外洩的資安保障。

AI 中保科

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