央行重拳打炒房！營建類股嚇掉13% 專家：驚驚漲行情結束
在央行8月喝完咖啡後，營建類股就出現回檔走勢，再加上央行第七波選擇性信用管制更引發營建類股殺盤走勢，累計央行喝完咖啡至今營建類股指數下挫13%，似乎反映上半年以來驚驚漲的房市已經漲勢告終。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上半年房市價量表現強勁，甚至出現買不到房子就買營建股的聲音，然而7月下旬陸續開始出現民眾排隊等貸款的「房貸之亂」，8月央行找銀行喝咖啡後更確定把資金水龍頭關緊，9月第七波選擇性信用管制資金再次收緊，現在市場資金行情已吃緊，上半年驚驚漲的房市也可望回歸理性購屋。
曾敬德表示，通常政策上路初期，市場情緒最為恐慌，接下來要觀察預售交屋是否能夠順利，另外房貸限縮對於房市一定有影響，尤其換屋族與預售交屋族找錢可能會是未來的難題。
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