陳其邁邀台灣大哥大資訊長蔡祈岩談 AI 強化城市治理

高雄市長陳其邁24日請來台灣大哥大（3045）資訊長蔡祈岩給市府同仁上課，主要說明企業如何運用AI來改變整個公司的經營策略，及怎樣給員工附能投與更高效率，期待強化高雄城市治理。

陳其邁說，比如說像台哥大利用AI在客服上的使用，就跟市府服務民眾類似，都有運用一些AI的方法，看是怎樣能夠因應最新的生成式AI，能夠加速讓整個企業架構或政府架構融入AI的生態系，或是相關運算平台，讓整個市政府的城市治理更有效率。

蔡祈岩24日是以「AI的它時代 - 臺灣的大機遇」為題做演講，除講述AI發展的歷史沿革之外，同時探討如何運用AI技術，提升市政效能並啟發公部門可運用AI的層面。

專題演講中，蔡祈岩詳細介紹企業應用AI的五大維度，包括提升員工生產力、建立AI生態圈、數位平台串接、專屬模型訓練及倫理問題。他以台灣大哥大為例，說明如何通過AI Hackathon和黑客節活動，挖掘內部潛力，並優先在客戶服務領域應用AI技術，實現最大化效益，他亦呼籲加速部署AI技術，以利提升競爭優勢，推動組織革新與未來發展。

AI技術將成為企業未來20年轉型與發展的關鍵驅動力，陳其邁指出，期望透過此次分享，參考企業AI應用的成功經驗，加速推動市政府架構融入AI生態系，提升城市治理的效率，進一步促進公部門可運用AI的層面與挑戰。