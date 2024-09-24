遠百周年慶拚成長3至5% 服裝類賣最好、餐飲業續強

遠百（2903）周年慶火力全開，自9月19日由台中大遠百搶先加入戰局，板橋大遠百也將從10月17日強力接棒，與遠百信義A13、新竹大遠百、遠百花蓮同步登場。遠百營運長林彰豐24日表示，全台12個據點陸續展開周年慶，今年檔期目標成長3到5%，雖然今年少了改建中的寶慶店貢獻，全年力拚2%成長、續創新高。此外，信義A13今年營業額有機會拚上50億元。

台中大遠百周年慶日前起跑，為遠東百貨第一棒，以「尋寶戰」為主題，拚人氣也拚買氣，周年慶目標業績上看42億。林彰豐表示，台中大遠百周年慶起跑以來，業績維持成長，銷售表現亮眼的是男裝、女裝，較辛苦的是化妝品和精品，尤其是珠寶類。不過，CHANEL和Hermes表現持平。

另外，板橋大遠百迎接周年慶，除了新國際精品店型，還有全新開幕運動休閒品牌，並打造雙北最大NIKE旗艦店，占地200坪，同時特別引進Snow peak 戶外精品、瑞士kybun健康鞋，打造新北首櫃品牌全新概念店裝。

林彰豐表示，百貨周年慶今年雖受不景氣，以及國人出國消費影響，但不能因此不積極，反而要做最好的準備。也因此，今年除了增加行銷預算，也會推出更多和消費者的互動活動，同時加碼滿5萬送700，希望催出高消費買氣。

受到國人出國尤其是赴日熱潮影響，今年百貨日系品牌經營較為辛苦。除了服飾比較沒有受到影響，其他包括用品、飾品的買氣都下滑，反映消費者採購轉往海外。上半年部分日系女用品牌衰退幅度甚至達雙位數，反倒歐系品牌都有不錯的表現。

百貨餐飲方面也持續創新高，林彰豐表示，幾個吸客力強的品牌包括鼎泰豐、海底撈、饗食天堂、旭集，以及涮乃葉，即便去年基期很高，業績都還在創高，還有不少新進駐的中型餐廳也有不俗的表現。