快訊

祭選擇性信用管制打炒房 楊金龍：盡快提「排除條款」

超思蛋案遭質疑「慢辦」今出手 承辦檢察官與京華城案同一人

淹水夜在內湖豪宅睡覺？謝國樑公布返家、出門畫面駁斥

遠百周年慶拚成長3至5% 服裝類賣最好、餐飲業續強

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠百周年慶火力全開，自9月19日由台中大遠百搶先加入戰局。圖為台中大遠百美食街。記者陳秋雲／攝影
遠百周年慶火力全開，自9月19日由台中大遠百搶先加入戰局。圖為台中大遠百美食街。記者陳秋雲／攝影

遠百（2903）周年慶火力全開，自9月19日由台中大遠百搶先加入戰局，板橋大遠百也將從10月17日強力接棒，與遠百信義A13、新竹大遠百、遠百花蓮同步登場。遠百營運長林彰豐24日表示，全台12個據點陸續展開周年慶，今年檔期目標成長3到5%，雖然今年少了改建中的寶慶店貢獻，全年力拚2%成長、續創新高。此外，信義A13今年營業額有機會拚上50億元。

台中大遠百周年慶日前起跑，為遠東百貨第一棒，以「尋寶戰」為主題，拚人氣也拚買氣，周年慶目標業績上看42億。林彰豐表示，台中大遠百周年慶起跑以來，業績維持成長，銷售表現亮眼的是男裝、女裝，較辛苦的是化妝品和精品，尤其是珠寶類。不過，CHANEL和Hermes表現持平。

另外，板橋大遠百迎接周年慶，除了新國際精品店型，還有全新開幕運動休閒品牌，並打造雙北最大NIKE旗艦店，占地200坪，同時特別引進Snow peak 戶外精品、瑞士kybun健康鞋，打造新北首櫃品牌全新概念店裝。

林彰豐表示，百貨周年慶今年雖受不景氣，以及國人出國消費影響，但不能因此不積極，反而要做最好的準備。也因此，今年除了增加行銷預算，也會推出更多和消費者的互動活動，同時加碼滿5萬送700，希望催出高消費買氣。

受到國人出國尤其是赴日熱潮影響，今年百貨日系品牌經營較為辛苦。除了服飾比較沒有受到影響，其他包括用品、飾品的買氣都下滑，反映消費者採購轉往海外。上半年部分日系女用品牌衰退幅度甚至達雙位數，反倒歐系品牌都有不錯的表現。

百貨餐飲方面也持續創新高，林彰豐表示，幾個吸客力強的品牌包括鼎泰豐、海底撈、饗食天堂、旭集，以及涮乃葉，即便去年基期很高，業績都還在創高，還有不少新進駐的中型餐廳也有不俗的表現。

周年慶 遠百

延伸閱讀

遠百首波周年慶觀察 男女服飾回溫、日系美妝飾品難熬

遠百週年慶業績估年增3% 全年力拚成長

無懼出國潮、不景氣 遠百周年慶業績拚成長3~5%

高現金價值概念股 聚焦

相關新聞

「因為台積電去買嘉義的人死定了」 帥過頭預言央行第8波打房：就在12月

央行上周針對房市祭出「第7波選擇性信用管制」被外界解讀是史上最嚴打房，總裁楊金龍更直接向投資客宣戰。YouTuber酷炫老師訪問房產聞人帥過頭，他在影片中便直言…

遠百周年慶拚成長3至5% 服裝類賣最好、餐飲業續強

遠百（2903）周年慶火力全開，自9月19日由台中大遠百搶先加入戰局，板橋大遠百也將從10月17日強力接棒，與遠百信義A...

完成發電500MW里程碑 達德以竹杖健走與在地同樂

達德能源完成在台發電裝置容量500MW，9月24日聯袂德國經濟辦事處在雲林縣崙背鄉舉辦「500MW綠能里程碑：竹杖健走 ...

打房波及營建股？ 建商讚「好事一樁」：支持政府打擊投機客

央行第七波選擇性信用管制引發營建類股殺盤，事實上，自央行8月找銀行喝咖啡後，至今營建類股指數下挫13%，似乎反映近一年驚...

央行重拳打炒房…銀行放款趨保守？ 估價師示警：已引爆寒蟬效應

央行近期啟動第7波打炒房，第2戶貸款成數降至最多5成。正心不動產估價師聯合事務所市場研究室陳孟筠協理認為，銀行放款態度明...

北捷末端站房市「這1站」最熱銷 交易量是第二名的2倍

台北捷運已成為雙北地區通勤族主要的交通工具之一，捷運站周邊也成為購屋民眾首選，其中，末端站親民房價吸引不少預算有限的購屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。