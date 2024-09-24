全家看好移民工市場持續擴大 推三大策略搶占商機

全家看好移民工商機，據統計，2024年上半年高達150萬國人選擇至東南亞旅遊，加上台灣近百萬移民工族群持續增長。全家表示，去年推出馬來西亞進口的南洋酸辣燙「馬尚煮」，帶動熟食區相關品類業績成長超過5成。

全家長期關注多元族群生活需求，此次「移民工友善賣場政策」再進化，推三大創新友善作為。首先是為針對全店所供應之鮮食商品，凡成分中無豬肉、豬油之產品包裝正面，皆將印上「NO PORK」友善標示，包含便當、麵食、小吃、湯品、飯糰等品類。

第二是於全台150間店舖打造「NO PORK無豬肉熟食區」，舉凡馬尚煮、熱狗、包子饅頭、SOHOT炎選炸烤物點心等，全區全產品100%無豬肉、豬油成分，且為讓有需求的消費者可快速辨識，於店外海報、熟食區吊牌、每台機台上都張貼有明顯的「NO PORK」雙語告示。

第三則是針對「東南亞進口商品貨架」，張貼的優惠插卡將由中文標示改為中英標示，以讓不同國別的消費者都可輕鬆掌握商品促銷情報，減少語言隔閡、打造多元族群至臻便利的友善賣場。

全家便利商店生鮮現做調理部林鴻成部長表示，「全家」熟食區近年持續透過「聯名美食」、「熱門小吃」及「隱藏商品」三大策略開發超過70款商品，為便利商店業界中品項最多元、種類最豐富；去年更從馬來西亞獨家引進南洋酸辣燙「馬尚煮」，成為眾多東南亞旅客、移民工朋友、嗜辣國人的最愛超商熟食，也帶動「全家」熟食區相關品類業績成長超過5成。

全家「NO PORK無豬肉熟食區」迄今已導入全台150間「全家」店舖，包含鄰近車站、醫院、廠區與觀光景點等商圈，且目標於年底擴大至500店，消費者可透過「全家」APP地圖趣「限店美食瘋」功能，一鍵查找鄰近供應「NO PORK無豬肉熟食區」的店舖。

除此之外，即日起「全家」超過4200家全店所供應之鮮食商品，凡成分中無豬肉、豬油之產品包裝正面，皆將印上「NO PORK」友善標示，包含便當、麵食、小吃、湯品、飯糰等品類，讓移民工與特殊飲食需求的消費者，可快速辨識、以減少誤踩飲食禁忌痛點。