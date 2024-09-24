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打房波及營建股？ 建商讚「好事一樁」：支持政府打擊投機客

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

央行第七波選擇性信用管制引發營建類股殺盤，事實上，自央行8月找銀行喝咖啡後，至今營建類股指數下挫13%，似乎反映近一年驚漲的房市漲勢告終，打房是否波及營建族群引起市場討論。對此，建商表示，多數建商近幾年完工案量大致已經排定，未來營運仍然穩健，且支持政府打炒房，投機客退場是好事一樁。

央行8月21日找銀行喝咖啡， 營建類股指數開盤約660點，經歷第七波選擇性信用管制後，今573點，波段修正幅度達13%，顯見市場對於央行資金管控非常有感，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，市場可能擔憂未來房市景氣轉淡，另外還沒交屋的公司也會遇到一些難題，上半年房市驚驚漲的樂觀預期已經改變。

建商認為，此次央行第七波選擇性信用管制，應該是短空長多，短期內市場又要適應一個新的制度，購屋族會趨於觀望，不過長遠來看，市場會更安定、健全，讓過熱的市場降溫也不是壞事，加上過去房價、地價實在漲得太快，這也不是開發商樂見的氛圍，惟盼政府在先前已經簽約的購屋族做好配套措施或是不溯及既往，不要造成買賣糾紛等社會性問題。

建商指出，近年政府多重拳打炒房，若投機客全面退場，房地產也會愈來愈健全，對於業界來說，往後一案建商會難以生存，但這也並非壞事，未來專業化、大型化的建商因為財務體質穩健，對消費者來說也會比較有保障。

至於會不會擔心房市買氣減弱，影響後續動能。建商表示，很多年輕人還是會想要有自己的房子，也有會想小房換大房、老屋換新屋等的換屋族，市場上一直會有剛性需求的存在，若房市買氣變弱，那推案步調就會放緩，比方說個案銷售八成後再推新案。

央行 建商 房市 炒房

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