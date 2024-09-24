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央行重拳打炒房…銀行放款趨保守？ 估價師示警：已引爆寒蟬效應

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市市區景觀。記者趙容萱／攝影
台中市市區景觀。記者趙容萱／攝影

央行近期啟動第7波打炒房，第2戶貸款成數降至最多5成。正心不動產估價師聯合事務所市場研究室陳孟筠協理認為，銀行放款態度明顯保守，引爆寒蟬效應，恐衝擊房地產相關行業。她強調，政府打炒房，矯枉過正恐傷及無辜，還可能讓市場陷入停滯，建議應適當放寬政策。

陳孟筠說，雖自住首購和商用未列入管控範圍，但下半年交屋旺季將至，銀行放款態度明顯保守，並將透過提高利率、保守估價、嚴格審查貸款人資格等方式來控制核貸量和金額，在市場上已引爆寒蟬效應。

陳孟筠指出，首購族雖受貸款保障，享有優先通關權，但貸款受延宕。換屋族也面臨困境，潛在買家猶豫不決，成交率遽降，恐引發第二戶貸款成數減少與取消寬限期問題，使得換屋族不得不「先賣後買」，以減緩貸款壓力。

她認為，當前政策也彰顯出「現金客為王」的絕對優勢，現金買家不論是在交易靈活度、下手速度、風險控制及議價能力均處於領先地位，資金充足者若能適當利用市場機會，將強化馬太效應，富者將更加富有了。

陳孟筠認為，銀根緊縮對房地產市場的衝擊層面廣泛，房地產相關行業如建築、裝修、材料供應及房仲等幾乎無一倖免，極易引發連鎖負面效應。

她強調，政府打炒房，矯枉過正恐傷及無辜，還可能讓市場陷入停滯，建議應適當放寬政策，讓有實際借款需求者順利申貸，確保產業運轉流暢，避免政策過於嚴苛而抑制市場正常發展，造成負面影響。

央行 房地產 炒房

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