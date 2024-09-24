北捷末端站房市「這1站」最熱銷 交易量是第二名的2倍

台北捷運已成為雙北地區通勤族主要的交通工具之一，捷運站周邊也成為購屋民眾首選，其中，末端站親民房價吸引不少預算有限的購屋族群。永慶房產集團統計台北捷運末端站實價登錄交易資訊，南勢角站周邊房市近一年成交619戶領先全部末端站最熱銷，而多數捷運末端站周邊房價已經站上4或5字頭，僅淡水信義線的淡水站、板南線的頂埔站房價還有2及3字頭。

捷運南勢角站周邊近一年交易量619戶居冠，是第二名的2倍之多。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中、永和人口密度高，居住需求強，南勢角周邊生活機能成熟，目前房價每坪54.3萬元，平均總價約1454萬元，受到許多首購、通勤族青睞。

捷運新北投站周邊近一年累計299戶交易名列第二。陳金萍指出，捷運新北投站是淡水信義線的支線，僅需一站就能到達北投站轉往台北車站或信義區，周邊環境綠覆率高，擁有溫泉資源，公寓型態的住宅相對較多，平均4字頭的房價是退休族的購屋首選。近一年房價每坪49.4萬元，平均總價1546萬元。

捷運末端站中僅淡水信義線的淡水站、板南線頂埔站房價還有2及3字頭。陳金萍說明，捷運淡水站位於傳統淡水市區，周邊近一年平均房價每坪26.1萬元，平均交易總價約765萬元。位於捷運板南線的頂埔站近一年周邊房價平均每坪39.4萬元，也是捷運末端站少數房價不到4字頭的捷運站點。

陳金萍指出，頂埔站在TPARK遠東通訊園區、頂埔科技園區等陸續發展下，提供大量就業機會，並吸引人口持續移入，也帶動頂埔站周邊商圈繁榮發展，目前3字頭房價相對親民，除了受到通勤族群青睞外，也吸引不少當地科技公司員工或是換屋族群置產。