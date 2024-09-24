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新車安全評等 TOYOTA SIENTA 獲四星 特斯拉12月公布

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部24日公布TNCAP第四順位受評車型的評等結果，其中TOYOTA SIENTA獲得四顆星評等。此外，TESLA MODEL Y也是首批受測的電動車，結果將於12月底公布。

為提供消費者新車安全資訊，促使車輛產業升級，提升國內車輛安全性，交通部推動台灣新車安全評等計畫(TNCAP)，在完成2024年第三批一車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，今日公布TNCAP第四順位受評車型的評等結果，TOYOTA SIENTA獲得四顆星評等。

交通部指出，今年3月26日及6月26日依序公告3車型TNCAP評等結果後，針對第三批一車型TOYOTA SIENTA，執行機構財團法人車輛安全審驗中心依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」執行TNCAP主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等結果；本次揭露TOYOTA SIENTA車型評等詳細內容可至TNCAP專屬網站參閱相關安全資訊。

交通部指出，此次受評之TOYOTA SIENTA車型於四大安全領域得分率中，分別獲得成人保護78%、兒童保護69%、行人保護65%及安全輔助42%，依據星級評等平衡標準規定，SIENTA車型整體星級評等為四顆星。

目前TNCAP累計已評測12款車型，其中五顆星評等車輛包括TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4、TOYOTA COROLLA ALTIS、FORD FOCUS、NISSAN KICKS及LEXUS NX；四顆星評等有HONDA FIT、NISSAN X-TRAIL及TOYOTA SIENTA；三顆星評等則是HONDA CR-V、FORD KUGA及TOYOTA YARIS。

交通部說明，TNCAP持續秉持公平、公正與公開客觀的立場辦理各項作業，並建立公信力持續帶動提升國內車輛安全性能水平，預計今年12月底會繼續公布第四批二車型(TESLA MODEL Y、HONDA CR-V)的車輛安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據。

交通部 新車

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