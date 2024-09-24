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小宅當道！台中市西屯區25坪以下小宅年漲幅逾一成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據近一年實價登錄資料，台中市西屯區不同坪數住宅的房價漲幅，結果顯示，25坪以下小宅漲幅最快、達14%，接著是25~50坪住宅、漲幅7%，50坪以上住宅則相對平穩，漲幅為4%。圖為台中市街景照。中信房屋提供
據近一年實價登錄資料，台中市西屯區不同坪數住宅的房價漲幅，結果顯示，25坪以下小宅漲幅最快、達14%，接著是25~50坪住宅、漲幅7%，50坪以上住宅則相對平穩，漲幅為4%。圖為台中市街景照。中信房屋提供

台中西屯商圈成熟，建設話題多，物件種類多元，房市交易相當熱絡；據近一年實價登錄資料，台中市西屯區不同坪數住宅的房價漲幅，結果顯示，25坪以下小宅漲幅最快、達14%，接著是25~50坪住宅、漲幅7%，50坪以上住宅則相對平穩，漲幅為4%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，隨著房價飆漲，購屋門檻持續提高，而小宅具有低總價特性，無論是出租或轉售都相對容易，因此相當受到購屋民眾青睞，房價自然也會出現拉升情況。

中信房屋中科國安加盟店經理張惠珍指出，目前小宅已成為西屯的主力成交產品，首先，伴隨單身經濟的興起，每戶人口數持續下滑，購屋者對居住坪數也就隨之減少。

其次，西屯的居住人口穩定，除了在地居民，還有不少中科新貴、工業區就業人口、台中榮總醫護人員，以及東海和逢甲大學的學生，為區域帶來了源源不斷的居住需求，小宅產品因其總價相對較低，不僅適合自住，投資出租也是相當不錯的選擇。

另外，近年來，西屯因七期新市政中心和水湳經貿園區的發展而迅速崛起，吸引了眾多建商的目光，推動房價水漲船高。為了符合民眾購買力，建商紛紛改推小坪數住宅產品，這也進一步帶動了西屯小宅交易量能的走揚。

對於西屯的置產建議，張惠珍表示，中科生活圈目前是相當值得自住客群關注的區域。該區域生活機能成熟，剛性需求旺盛，房市本身就具備相當強大的支撐力。

此外，張惠珍指出，在中科二期和台積電等利多因素的加持下，也吸引了不少台商回流設廠，企業的進駐將為區域帶來更多就業機會，進一步促進房市交易的活絡。

目前，中科生活圈的新建案每坪成交單價已達到6字頭以上，但仍有許多屋齡在30年以內的中古屋，每坪成交價格仍普遍落在3至4字頭，CP值很高。

莊思敏指出，近日央行重拳管制房市，加上限貸風波仍在繼續，住宅交易將重新聚焦於剛性需求。在人口密集、商業活絡的蛋黃區，穩定的剛需客群為區域房市提供了較強的抗跌保值性。

莊思敏表示，西屯區是台中精華中的精華，在基礎機能和建設題材的共同保護下，區域房市具備穩健的成長潛力。

據近一年實價登錄資料，台中市西屯區不同坪數住宅的房價漲幅，結果顯示，25坪以下小宅漲幅最快、達14%，接著是25~50坪住宅、漲幅7%，50坪以上住宅則相對平穩，漲幅為4%。中信房屋提供
據近一年實價登錄資料，台中市西屯區不同坪數住宅的房價漲幅，結果顯示，25坪以下小宅漲幅最快、達14%，接著是25~50坪住宅、漲幅7%，50坪以上住宅則相對平穩，漲幅為4%。中信房屋提供

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