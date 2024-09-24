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「因為台積電去買嘉義的人死定了」 帥過頭預言央行第8波打房：就在12月

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTuber酷炫老師訪問房產聞人帥過頭。圖擷自YouTube
YouTuber酷炫老師訪問房產聞人帥過頭。圖擷自YouTube

央行上周針對房市祭出「第7波選擇性信用管制」被外界解讀是史上最嚴打房，總裁楊金龍更直接向投資客宣戰。YouTuber酷炫老師訪問房產聞人帥過頭，他在影片中便直言因為台積電而去買嘉義地區房子的人「因為你要貸5成，你死了！」

帥過頭指出，這波打房限制第2戶購屋的房貸最高僅能貸到5成，且全國適用，如果之前有人因為台積電要去嘉義設廠的消息去買那邊房子，就真的「死定了」。

假設民眾購屋花1000萬買在嘉義的太保或朴子，原本以為可以貸到7成，自備款只要300萬，但現在則要多準備200萬，但如果民眾買的是3、4後才要交屋的預售屋呢？他則說暫不評估此類狀況。

此外，帥過頭進一步語出驚人，大膽預言央行接下來的打房動作不會停歇，他表示，今年的12月19日，第三個禮拜的禮拜日將會是第8次打房，「而且一定打，一定比現在還嚴格」。

他還說最近看到一個影片，「林口的仲介已經在撿紙箱回收了」。他認為，6000家仲介店，有8萬個房仲，6個月內會減少2萬人。

央行此波出重拳，也有人認為房市接下來恐面臨斷頭潮，如果剛好手邊有資金的人或許可以再等等，看能否撿到便宜，然而帥過頭說「不會斷頭」，因為5年後新青安一到，父母也會擔心小孩繳不起房貸而給予金錢支援，他更表示，現今30、40歲的年輕人自己有存款又買得房子的人「我不相信超過10%」。

新青安房貸

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