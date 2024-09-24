星宇航空第4季掛牌上市 9月25日舉辦上市前業績發表會

星宇航空（2646）2022年9月登錄興櫃，即將於第4季掛牌上市，並將在25日將舉辦上市前業績發表會。

星宇航空董事長張國煒表示，星宇航空飛航至今，秉持飛安優先、精品服務的精神服務旅客，累積許多來自市場的熱烈迴響。掛牌上市後，公司進入下一個階段，將秉持初衷，帶領公司持續創新及成長，服務來自全球的旅客，同時，也注重公司治理的落實，打造永續經營的企業，不辜負投資人的期望。

星宇航空成立六年，渡過疫情帶來的全球航空業低潮，星宇航空也於疫情期間持續布局航點，並引進新機擴大運能，提前為解封人潮預做準備。疫情後受惠旅遊市場強勁復甦，繳出了漂亮的營運成績單。

星宇航空2023年總營收為224.72億元，年增568%。其中，客運營收為197.47億元，年增767%，疫後第一年即由虧轉盈，小幅獲利，稅後淨利1.49億元，每股盈餘0.08元。2024年上半年營收為163.33億，年增65%，稅後淨利9億，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元。2024年1-8月客運營收為202.88億元，年增率62%，主要於全球客運需求回升，票價維持高檔，載客率均維持八成以上，同時新機持續交付，提升整體運力。除此之外，2024年1-8月貨運營收為17.65億元，年增率83%，成長主因除公司持續引進廣體客機增加北美航班及載貨容量外，因應電商及AI相關產品需求持續成長，市場急單陸續湧現導致艙位供不應求，載貨量表現優異。

星宇航空立志打國際盃，看好台灣位於快速成長之亞太航空市場，且具備成為轉機樞紐的地理優勢，將整個亞洲視為腹地，全力發展北美東南亞轉機航網。此外，星宇航空看準精品航空市場缺口，鎖定高收益商務及旅遊客群，並打造國際精品品牌，強調機內五感體驗，藉由獨特的餐飲及服務滿足旅客的聽覺、味覺、嗅覺、視覺及觸覺。除客運外，星宇航空也看好台灣及東南亞航空貨運發展潛力，除利用機腹載貨外，也已訂購5架A350F貨機，預計將於2027年開始交機，提早布局貨運市場以滿足強勁的進出口需求。

星宇航空現有機隊規模共24架，包括13架A321neo、5架A330neo及6架A350-900，預計年底將會再交2架A350-900，機隊數達到26架，並將持續引進A330neo、A350-900及A350-1000機型，預計2029年整體機隊規模可達53架。航網部分，星宇航空截至2024年12月共飛航31條航線，除綿密的亞洲區域航網，亦擴及北美西岸三大城市：洛杉磯、舊金山及西雅圖三條航線，更與阿拉斯加航空的緊密合作，未來會持續尋求與不同航空業者簽訂客、貨運聯航協定，期望爭取更多策略性合作機會，共同創造雙贏局面，並預計於明年底展開申請加入航空聯盟計畫，希望透過聯盟之間的代碼共享、共用貴賓室、飛行常客等合作計劃，為旅客提供更優質的飛行體驗。