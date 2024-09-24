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艾萬霖與藥技中心簽署創新醫療戰略合作意向書

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
艾萬霖生技與財團法人醫藥工業技術發展中心簽署「創新醫療戰略合作意向書」，藥技中心董事長蘇慕寰（左）與艾萬霖董事長林奏延合影。艾萬霖／提供
艾萬霖生技與財團法人醫藥工業技術發展中心簽署「創新醫療戰略合作意向書」，藥技中心董事長蘇慕寰（左）與艾萬霖董事長林奏延合影。艾萬霖／提供

艾萬霖生技與財團法人醫藥工業技術發展中心24日宣布，雙方近日已簽署「創新醫療戰略合作意向書」，將就創新醫療產品開發、創新細胞製程及品質系統等領域展開深入合作。本次簽署儀式，象徵兩家企業攜手推動創新醫療技術，共同為台灣生技與醫療產業的未來奠定基礎。

艾萬霖生技表示，藥技中心長期致力於推動我國生技醫藥產業技術的升級與創新，艾萬霖生技則專注於外泌體技術的臨床應用，並在退化性疾病治療領域有卓越成就。

藥技中心董事長蘇慕寰指出，此次合作是推動創新醫療模式及醫療技術發展，落實於臨床應用的重要一步，特別是在創新治療模式及細胞製程的研究上，雙方技術互補，能夠帶來前所未有的突破。蘇慕寰並表示，未來雙方將以此次合作為契機，進一步推動我國醫療技術的升級，為生技與醫藥產業注入新動力。

艾萬霖生技由前衛福部部長林奏延醫師於2020年創立，成立以來，該公司專注於外泌體技術的研究，並積極開發退化性疾病的臨床治療方案。2023年，艾萬霖生技推動成立了「台灣外泌體產學聯盟」，致力於整合產學資源，推動台灣在外泌體技術的應用與發展。2024年4月，艾萬霖生技取得國內首例人類來源外泌體化妝品原料許可，並成功推出保養品與養髮液等相關產品。

艾萬霖董事長林奏延表示，「外泌體技術的應用範圍廣泛，無論是在抗老化、神經修復或新陳代謝領域，都有著巨大的潛力。」林奏延說，「此次與藥技中心的合作，將幫助雙方進一步拓展外泌體技術的臨床應用，尤其是在醫療器材開發領域，相信未來能為台灣乃至於全球醫療產業帶來更多突破性的技術。」

此次艾萬霖生技與藥技中心的合作，是雙方在各自領域優勢互補的具體成果，也計劃持續在創新醫療技術的應用進行更多探索與合作。簽署儀式後，雙方代表並參觀藥技中心的設備及進行座談。此次簽署的合作意向書，為兩家企業的深入合作打下堅實基礎，未來的創新成果可期。

林奏延 生技

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