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遠雄建設落實淨零碳排 展現綠色採購卓越績效

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
遠雄建設取得溫室氣體盤查ISO14064-1及綠色採購卓越，遠雄建設總經理王耀堂與遠雄營造總經理干紹基合影。圖／遠雄建設
遠雄建設取得溫室氣體盤查ISO14064-1及綠色採購卓越，遠雄建設總經理王耀堂與遠雄營造總經理干紹基合影。圖／遠雄建設

響應國際淨零碳排趨勢，遠雄（5522）全面執行2023年度溫室氣體盤查，並於今年4月28日通過「ISO14064-1溫室氣體盤查」國際認證，取得查驗聲明書。遠雄集團指出，關注永續經營議題，並將其融入營運策略與採購政策，透過推動ISO 14064-1發現，採購原料及廢棄物處理所產生的碳排放量顯著減少，與2022年相比，CO2e排放量大幅減少22,595公噸，成效卓越。

在推動廢棄物減量，遠雄建設不遺餘力，自2021年開始，公司推動「工地再生」計劃，將營建廢棄物循環利用，賦予新生命，利用大樓原有的廢棄石材，循環、再製成再生石英石，並將其應用於總部大樓的公廁及公共空間，經過三年的實驗與執行，成果豐碩，未來，將會再將此成果，延伸至建案銷售中心及公設裝修，進一步提高營建廢棄物的再生率。

在綠色採購方面，遠雄建設表示，不僅重視環保材料的選擇，更注重供應鏈的永續發展，除了慎選供應商夥伴，並逐年提高綠建材的採購金額，2023年實踐5.45億元的綠色採購，進一步強化永續供應鏈的合作，同年，也獲得台北市政府環保局頒發的「綠色採購績效卓越」肯定。

遠雄建設表示，為提高盤查結果的管理效益，2024年將擴大溫室氣體盤查範圍，逐步涵蓋上下游，將更精進量化採購原料及廢棄物處理的碳排放，及建築物使用期間的碳排放範疇，以完善產品生命周期的碳盤查。為了實踐永續發展目標，積極減少碳排放，推動綠色採購，以實際行動展現對環境保護的承諾與成效。

廢棄物 遠雄

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