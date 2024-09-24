Klook 策略聯盟迪士尼 提供探險號產品和更多行程
亞洲主要旅遊、娛樂行程業者Klook成立滿10周年，創辦人暨執行長林照圍指出，未來十年一如成立初心，以致力貢獻更好的世界、給予用戶更多體驗。他也指出，未來開發重點在於兼顧永續精神，開發深度體驗。Klook宣布將與迪士尼集團策略合作，包括明年首度在新加坡出發的迪士尼探險號（Disney Adventure）首航行程以及多個樂園行程活動，Klook都將加入銷售。
目前Klook平台有超過50萬種體驗活動，每月有7,000萬活躍用戶，有超過1.4億次的訂閱體驗。近年來擴大各種跨夜的體驗行程銷售或合作，不久前在台灣與LINE Pay合作推出「找體驗」，透過LINE Pay平台找體驗，將由Klook提供各項活動，並透過LINE Pay支付。
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