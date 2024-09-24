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Klook 成立10周年 將打造兼顧永續與體驗的旅遊生態

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Klook執行長暨聯合創辦人林照圍。Klook／提供
Klook執行長暨聯合創辦人林照圍。Klook／提供

全球領先的旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook慶祝成立10周年，宣布持續透過平台力量推動區域經濟成長，促進永續旅遊發展，深化與在地團體和商家的合作。

經濟分析暨預測機構牛津經濟研究院（Oxford Economics）獨立報告指出，Klook所創造的經濟影響力遠超平台自身營運收益，2023年Klook為亞太地區的GDP即貢獻約72億美元，並提供超過21.9萬個就業機會，展現Klook帶動旅遊產業成長的關鍵角色，透過串連商家與世界各地的旅客，帶動旅遊產業的連鎖經濟效益，涵蓋體驗行程、娛樂、交通等多個領域。

Klook執行長暨聯合創辦人林照圍（Ethan Lin）表示，過去10年都在專注於打造一個全球體驗平台，幫助旅客累積難忘回憶，致力支持在地商家與團體，Klook上有超過80%的合作夥伴是中小型企業，持續為這些夥伴帶來實質的經濟效益，

Klook最近也宣布加入全球永續旅遊委員會（Global Sustainable Tourism Council；GSTC）積極落實在地環境保護

及永續發展。Klook總裁暨聯合創辦人王志豪（Eric Gnock Fah）表示，將打造更包容、負責任和永續的未來，也將與商家夥伴緊密的合作，致力於保護文化資產，並加強旅客和在地團體的連結。

新計畫包括與重視永續旅遊的商家合作，採用全新的環境友善旅行標準、改善大象保護區的動物福利，以及免費提供數千個當地導覽，彰顯在地文化價值並支持旅遊生態系中的小型企業。目前Klook已認證超過200個永續旅遊活動，讓旅客擁有更多選擇，參與符合環境友善的體驗活動。

Klook引述VISA對全球旅遊者的調查，指出永續旅遊的趨勢，53%的Z世代表示，重視旅遊永續性，63%的亞太地區(APAC)旅遊者對永續議題很關注，在意碳足跡，甚至願意付出較高預算，「負責任的旅行」也形塑旅遊的生態意識。

牛津 生態

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