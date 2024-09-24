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遠百週年慶業績估年增3% 全年力拚成長

中央社／ 台北24日電

全台百貨週年慶陸續起跑，遠東百貨營運長林彰豐表示，今年週年慶檔期目標成長3到5%，但坦言受景氣和赴日旅遊潮影響，今年百貨內需買氣有所挑戰，但「沒有做不好、只有不努力」，全年業績力拚成長2%。

遠東百貨週年慶開跑，台中大遠百近日業績小幅成長，板橋大遠百、遠百信義店、新竹大遠百、遠百花蓮店預計10月17日起陸續接棒。遠百營運長林彰豐今天受訪表示，全台12個據點加入週年慶，今年檔期目標成長3到5%。

針對遠百前8月業績，台中大遠百因為30幾個專櫃改裝，業績小幅衰退，若不計戲院影響，業績持平；A13信義店成長較好，受惠精品銷量仍強勁；板橋大遠百改裝完成，今年業績估成長3到5%。

林彰豐表示，目前全球戰事未歇，不確定因素多，預估2024年、2025年景氣不會太好，加上國人赴日觀光潮效應排擠，百貨內需買氣會受影響，但「只有不努力，沒有做不好」，全年業績仍希望力拚成長2%。

以業種而言，他觀察，男裝、女裝成長較好，精品、化妝品的消費高峰已過，但高階精品仍有小幅成長，珠寶和化妝品類則趨緩；日系化妝品與女性飾品又受赴日旅遊潮排擠，業績衰退，少部分品牌甚至衰退30%，但仍有品牌逆勢成長；餐飲部分，許多櫃位例如鼎泰豐、海底撈、初魚與火鍋品類等業績都成長。

由於出國人潮持續成長，國內百貨業普遍對業績展望保守，林彰豐表示，遠百仍抱持積極看法，並加碼週年慶行銷預算，盼挹注買氣。

景氣 買氣 遠百

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