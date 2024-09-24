2024年台北國際塑橡膠工業展暨製鞋機械展盛大登場

「2024年台北國際塑橡膠工業展」24日在南港展覽館1館盛大開展，與同期舉辦的「台北國際製鞋機械展」，合計近500家參展商，使用超過1,800個攤位，參展家數與攤位數相較上屆雙雙成長40%，充分顯示塑橡膠及製鞋機械業者疫後積極搶單的企圖心。

塑膠射出成型機大廠台中精機，此次以全電式射出成型機為主力產品，標榜配備與台達電（2308）合作開發的控制器、伺服馬達，客戶涵蓋電器、醫療、化妝品容器及半導體等。董事長黃明和說，最近客戶詢問逐步增溫，預期景氣可望在第4季落底回升。

富強鑫（6603）發表全電式射出機，適用於醫療、光學、食品包裝，及電子產業等精密零部件。除了符合醫療及光學業所需的精密與潔淨要求，全伺服驅動讓製程高效穩定，協助企業節能減碳並降低污染。最新開發的智慧型外曲肘射出成型機，展覽首日即貼上售出紅單

今天的開幕典禮由立法院副院長江啟臣、經濟部常務次長連錦漳，與主辦單位外貿協會董事長黃志芳及機械公會理事長莊大立等人主持，一同見證塑橡膠產業求新求變的拚搏韌性，滿足跨產業的創新應用需求，也為永續未來擘畫願景。

黃志芳表示，本屆塑橡膠工業展聚焦「創新材料」、「尖端製造」、「循環經濟」三大主軸，完全契合全球節能減碳趨勢，再搭配本屆新增3個全新展區：複合材料區、生質再生材料及綠色低碳區、接合黏著技術區，展出內容的深度、廣度讓人驚艷，充分展現塑橡膠產業從材料、製造到製品全生態系與創新價值鏈。

莊大立指出，台灣塑橡膠產業已近60年歷史，以公會會員為主的塑橡膠機械廠商，目前約有400家製造商，配合消費需求的急速變遷及產品生命周期的大幅縮短，生產模式也從傳統的低成本量產，向少量多樣的彈性客製轉型，深受國內外買主青睞。

2023年台灣塑橡膠機械出口值達到8億716萬美元，位居全球第六大塑橡膠機械出口國；台灣製鞋機械2023年出口值4,689萬美元，排名全球第三大，僅次於義大利、中國大陸。

莊大立說，全球買主必能在塑橡膠工業展及製鞋機械展，深刻體驗台灣塑橡膠產業「綠色製造、智能生產，數位轉型、永續發展」的強大產業優勢。

本屆展覽國內外指標廠商雲集，包括富強鑫、鳳記、鼎坤、華嶸、台中精機、百塑、銓寶、震雄、漢翔、全立發、誠玉開發、龍盟、金爪、一億、世林機械、上銀、台塑、台化、天崗、鼎聖、川奇等精銳盡出。

代表性外商如威猛WITTMANN、易格斯igus、科乃而Conair、美鍇Maguire、日製鋼、西門子、MORETTO等共襄盛舉，帶來全球塑橡膠產業上中下游從新開發材料、加工機械、回收設備，乃至運用於航太衛星、新能源車、先進醫用、環保綠能等多元應用領域的高性能產品與循環經濟解決方案。

為協助參展商開拓商機，外貿協會及經濟部動員全球駐點，洽邀海外買主來台參觀採購。貿協統計，已有超過80國逾1,500名國外買主預登觀展，以及來自印度、緬甸、越南、馬來西亞、阿爾及利亞、埃及等多國買主團。展覽首日貿協也安排了超過150場次的採購洽談會，媒合國外買主與台灣廠商面對面洽談。

機械公會為鼓勵國內塑橡膠原料、機械設備及製品業者，運用創新設計及先進製造技術，推動產業研發升級，提高產品附加價值，在本展展覽設立「TaipeiPLAS Award」獎項，透過公開評選方式，向國際買主舉薦相關績優產品及機械設備，並授予金質獎及銀質獎等殊榮，