台北捷運末端站 這兩站還有2、3字頭親民價

捷運末端站房價相對親民，吸引不少預算有限購屋族群，不過，永慶房產集團統計台北捷運末端站實價資訊，多數捷運末端站周邊房價已經站上4或5字頭，僅淡水信義線的淡水站、板南線的頂埔站房價還有2及3字頭。

根據統計，台中捷運末端站，捷運南勢角站周邊近一年交易量619戶居冠，是第二名的2倍之多。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，南勢角周邊生活機能成熟，近年也陸續有新大樓產品釋出，搭乘捷運從南勢角站約25分鐘可到達台北車站，目前房價每坪54.3萬元，平均總價約1,454萬元，受到許多首購、通勤族青睞。

捷運新北投站周邊近一年累計299戶交易名列第二。新北投站周邊環境綠覆率高，擁有溫泉資源，公寓型態的住宅相對較多，近一年均價每坪49.4萬元，相較於台北市中心的高昂房價，相對容易負擔，吸引首購族與退休族群關注。

末端站中以淡水站房價最親民，近一年平均房價每坪26.1萬元，平均交易總價約765萬元，相比其他捷運站點房價親民許多，原有生活機能已發展完善，再加上搭乘捷運大約40分鐘左右可到達台北車站，因此吸引許多想用時間換房價、空間的購屋通勤民眾。

位於捷運板南線的頂埔站近一年周邊房價每坪39.4萬元，也是捷運末端站少數房價不到4字頭的捷運站點。

陳金萍指出，搭乘捷運從頂埔站出發約30分鐘左右可以到達台北車站，捷運三鶯線2025年通車後，交通機能更趨完善，目前3字頭房價相對親民，受到通勤族群青睞外，也吸引不少當地科技公司員工或是換屋族群置產。