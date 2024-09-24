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勞部舉辦基隆徵才 42家企業釋出逾千個職缺 薪資最高上看7萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

基隆是大台北工作圈的重要一環，身為國際港口物流樞紐，融合歷史文化、觀光魅力與餐飲特色，擁有獨特區域優勢，為基隆及周邊地區創造豐富的就業機會。勞動力發展署北分署基隆就業中心將於9月27日，於長榮桂冠酒店3樓舉辦「2024基隆徵才活動」，邀集42家科技製造、物流運輸、綜合零售、餐飲旅宿、居家照護等五大產業的企業參與，釋出1,330個職缺，其中有2成職缺薪資在4萬元以上，歡迎求職、轉職者踴躍參加。

這場基隆地區年度規模最大的徵才活動，吸引許多鄰近工業區的知名企業參與，包括矽谷能源、長庚國際能源、豐兆航太、廣運機械工等，都開出中高階工程師職務，其中，矽谷能源的機構工程師，薪資更上看70K；基隆港的中國貨櫃、聯興國際物流開出運務士與維修技術職缺；此外，基隆當地知名餐飲品牌溫莎堡食品、連鎖品牌築間餐飲、雲雀國際、金田餐飲、台虎精釀及漢來國際飯店，都提供求職者能夠一站式接軌台北及基隆的多元工作機會。值得一提的是，新竹科學園區的上市公司台燿科技首度跨區參與基隆地區徵才，釋出技術員職缺，若求職者有意跨區就業，還享有各類跨域就業津貼。

為提供求職者更好服務，基隆就業中心當日設有專屬諮詢服務櫃台，針對不同求職族群，現場安排專人解說並提供相關就業資源諮詢，結合勞動部專案缺工就業獎勵、婦女再就業計畫、壯世代就業獎勵、跨域就業津貼等。符合資格者，活動後協助完成資格認定，上工後除薪資外，還可領取獎助金，助求職者都能順利找到適合的工作。

此外，為讓求職者可以體驗基隆在地文化內涵與永續發展魅力，活動當日於長榮桂冠2樓，舉辦「暖心培力 × 在地永續」市集，集結25個北分署輔導的多元培力計畫單位、創業鳳凰商家及庇護工場，展售基隆地方特色的工藝文創與在地美食，讓求職者在尋找工作之餘，也能感受基隆在地創新與永續文化的深度。

為提升求職效率與支持環保無紙化，本次徵才活動採線上投遞履歷方式，參加者可提前於「台灣就業通」網站登錄履歷，活動當天可以節省更多時間、提高配對精準度。活動詳情歡迎致電 (02)2422-5263 北分署基隆就業中心洽詢。

徵才活動 求職

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