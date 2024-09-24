高雄豪宅第一品牌 皇苑建設集團岡山推案反應熱烈

高雄豪宅第一品牌皇苑建設成立子品牌「宏苑」，正式進取岡山87期重劃區，推146戶高品級建案，由於岡山號稱台灣「螺絲窟」核心，高所得者比例很高，皇苑集團插旗岡山，市場反應熱烈。

上市建商主管說，皇苑建設長年深耕高雄美術館特區，董事長郭敏能頂著台大土木研究所高學歷，加上個人深具美學素養，皇苑蓋出來的房子軟硬體都呈現高水平，深受政商名流青睞，包括前總統陳水扁，以及多家股票上市櫃公司高層，都住皇苑的房子，皇苑穩居高雄豪宅第一品牌的地位難以撼動。

皇苑建設董事長郭敏能說，皇苑慢工細活，強調結構安全、優良施工品質、宜居的平面規劃、高質感外觀及景觀，獲得消費者高度推崇，「每個案子都是我親自巡工地蓋出來的」。

多家發包廠商私底下都給郭敏能冠上「工地郭主任」的稱號，郭敏能聽到表示「非常貼切，欣然接受」。

由於美術館農16土地取得不易，皇苑雖然在美術館還有土地，但近年購地逐漸向外拓展，岡山、楠梓、橋頭、澄清湖都有土地庫存。

郭敏能表示，皇苑以往都規劃中大坪數，但時代不同了，要順應少子化、高齡化，以及家庭人口結構的改變，思考後決定以「宏苑建設」為子品牌，由皇苑二代、郭俊毅掛董事長，產品定位以中小坪數為主，推案區域為美術館、農16以外區域。

未來，皇苑、宏苑兩個品牌並進，各有產品策略及目標客層，「年輕人想住皇苑的房子，都有機會。」

郭敏能指出，岡山這塊土地是3年前向高市府地政局標得，會到今天才動土，是因為營建成本的價格就像月亮，初一十五不一樣，廠商報的價格一直漲。

像今年以來，電梯報價漲25%、混凝土漲33%、地下工程漲50%，營建人力更缺，對於極度要求品質、又有「工地郭主任」監工的皇苑而言，承包商接皇苑的案子很難做，但消費者買到的是值得信賴的品質。

皇苑建設「岡山案」基地位於岡山87重劃區，鵬程路及鵬程東一路角地，基地面積1,115坪，兩幢4拼，地上19樓、地下3樓，戶戶雙面採光，衛浴開窗，主力坪數36~58坪，144戶住家、2間店面，178個平面車位，車位比1：1.2，整體規劃細膩度比照美術館豪宅。