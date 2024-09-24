戴永輝、李大維偕 TLPGA 舉辦「大大數位女子公開賽」

「大大數位慈善基金會」台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）合辦「大大數位女子公開賽」，大豐電（6184）創辦人戴永輝親自出席賽前記者會，前總統府秘書長、知名外交官李大維以「大大數位基金會」榮譽董事長身分出席賽前記者會，盼培養更多體育人才，以推廣競技運動提升全民健身與健康意識，未來基金會也將嘗試在其他體育項目上投入資源，促進社會共好及正向發展。

「大大數位慈善基金會」由有線電視及寬頻業者大豐有線電視大豐電與旗下關係企業於111年共同捐贈成立，迄今投入多項公益活動，包括持續捐助新北多家社福中心，協助照護發展；今年3月則以「大大攜手 讓愛匯流」號召民眾募集上萬袋血量，幫助捐血中心充足血庫；自111年起更與台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）合辦「大大數位女子公開賽」，培育體育人才。

「大大數位女子公開賽」活動今年邁入第三屆，於9月27日至29日舉辦為期 3 天 54 洞的賽程，邀集台、泰、日、馬、美等國職業球員及國內業餘選手共102位齊聚一堂，在林口東華高爾夫球場上競相角逐至高榮耀。24日「大大數位慈善基金會」與TLPGA舉行賽前記者會與18洞的職業業餘配對賽。大豐電創辦人戴永輝，前總統府秘書長、知名外交官李大維以「大大數位基金會」榮譽董事長身分出席賽前記者會。

李大維受訪時表示，「在戴永輝董事長的邀請下，我在今年開始擔任基金會榮譽董事長，很榮幸今天是第二次出席這個球賽活動，我個人非常感佩戴董事長及在地企業對公益、社會、產業等多面向的心力投注，分享企業經營的成就；基金會在過去除了協助舉辦高球賽之外，今年也號召全台的捐血募集，達成許多重要的里程碑。今天共有6個國家、102位選手參賽，且有將近一半是外國選手，大家同場競技，更有助於提高我們在國際間的曝光度。」

「大大數位慈善基金會」第三度與TLPGA合辦賽事，連續三年參與賽事活動的知名主持人謝震武律師致詞時表示，「第一屆舉辦時我們曾說要為培育台灣下一位世界球后盡一份力，在這兩年間我們很榮幸地協助許多女子選手在國際舞台上角逐，爭取榮譽，今天戴董說天氣已經溝通好了沒問題，很幸運地戴董人品好，天公作美，揮別連日大雨。希望透過這次比賽給我們的孩子，給我們的選手發揮的空間，嶄露頭角」。

大大數位慈善基金會表示，基金會成立宗旨即為結合在地企業的力量及傳播產業的共感力，並以發展電信、網路及電視多元匯流願景為目標，本次再度與TLPGA共同舉辦賽事，賽事總獎金新台幣300萬元、冠軍獎金新台幣54萬元，希望在後疫情時代來臨之際，透過有效運用集團資源舉辦運動賽事，激活社會動能，鼓勵公眾參與，進而達成正向及善的循環，更藉此培養更多體育人才，以推廣競技運動提升全民健身與健康意識，未來基金會也將嘗試在其他體育項目上投入資源，促進社會共好及正向發展。