全家移民工友善賣場再進化 全店鮮食無豬肉友善標示

全家（5903）長期關注多元族群生活需求，近期「移民工友善賣場政策」再進化，推三大友善作為。此外，繼8月推出道地越南風味系列鮮食後，熟食區再推出12款即買即吃型的南洋小吃新品，包含馬拉糕、咖椰金磚、椰香手撕包、塔香雞肉包等，滿足消費者及百萬移民工的味蕾。

南洋美食看俏。據統計，2024上半年高達150萬國人選擇至東南亞旅遊，加上台灣近百萬移民工族群持續增長，全家看好南洋美食需求旺盛，去年推出馬來西亞進口的南洋酸辣燙「馬尚煮」，帶動熟食區相關品類業績成長超過五成。

全家長期關注多元族群生活需求，此次「移民工友善賣場政策」再進化，推三大創新友善作為。一為針對全店所供應之鮮食商品，凡成分中無豬肉、豬油之產品包裝正面，皆將印上「NO PORK」友善標示，包含便當、麵食、小吃、湯品、飯糰等品類。

二為於全台150間店舖打造「NO PORK無豬肉熟食區」，舉凡馬尚煮、熱狗、包子饅頭、SOHOT炎選炸烤物點心等，全區全產品100%無豬肉、豬油成分，且為讓有需求的消費者可快速辨識，於店外海報、熟食區吊牌、每台機台上都張貼有明顯的「NO PORK」雙語告示。

三為針對「東南亞進口商品貨架」，張貼的優惠插卡將由中文標示改為中英標示，以讓不同國別的消費者都可輕鬆掌握商品促銷情報，減少「語言隔閡」、打造多元族群至臻便利的友善賣場。

全家生鮮現做調理部部長林鴻成表示，全家熟食區近年持續透過「聯名美食」、「熱門小吃」及「隱藏商品」三大策略開發超過70款商品，為便利商店業界中品項最多元、種類最豐富；去年更從馬來西亞獨家引進南洋酸辣燙「馬尚煮」，成為眾多東南亞旅客、移民工朋友、嗜辣國人的最愛超商熟食，也帶動全家熟食區相關品類業績成長超過五成。

看好南洋美食風潮，此次再推12款南洋特色小吃，更於業界首創「NO PORK無豬肉熟食區」，瞄準移民工及特殊飲食族群，開發無豬肉成分的熱狗、包子，也推出如「紫玉番薯」限店販售的隱藏版商品，讓整體熟食區產品組合更加多樣化，每間店舖也可依商圈顧客需求創造個店之差異化。

「NO PORK無豬肉熟食區」迄今已導入全台150間「全家」店舖，包含鄰近車站、醫院、廠區與觀光景點等商圈，且目標於年底擴大至500店，消費者可透過「全家」APP地圖趣「限店美食瘋」功能，一鍵查找鄰近供應「NO PORK無豬肉熟食區」的店舖。

此外，即日起「全家」超過4200家全店所供應之鮮食商品，凡成分中無豬肉、豬油之產品包裝正面，皆將印上「NO PORK」友善標示，包含便當、麵食、小吃、湯品、飯糰等品類，讓移民工與特殊飲食需求的消費者，可快速辨識、以減少誤踩飲食禁忌痛點。