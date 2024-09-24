全球航運正上攻！罷工機率大增 航商貨櫃海運價漲定第4季業績看旺

野村投信投資策略部副總張繼文進一步分析指出，今年航運股複製往年盛況的機率相當高，除了進入傳統航運第4季表現旺季，可看到主要國家出口運量持續創高，加上最新公布台灣8月出口創歷史新高等，目前更有許多消息面包括俄烏戰爭持續、中東地區紅海危機，例如近期以色列與黎巴嫩衝突再度因BBCall事件加劇，加上美東碼頭工人罷工的機率高，恐中斷供應鏈，國內的貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）第4季的業績將跟著出現想像空間，目前可謂是航運布局的好機會。

最近航運都在積極評估萬一美東罷工的因應策略，隨著各大航商申請GRI之後，長榮、陽明及萬海推估也會跟進加收費用等，這些都可能進一步造成航運「供不應求」情況，舉例來說，從台灣貨櫃三雄等營收獲利成長亦可看出端倪，各專家看好第4季航運族群表現，投資人不妨視己身風險承受度，不妨伺機加碼進場布局，參與航運股第四季投資契機。全台首檔航運 ETF 野村全球航運龍頭息收 （00960）9月20日掛牌上市，其追蹤指數NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數，瞄準全球三大航運類別，一次納入「貨櫃」、「散裝」、「油輪」的龍頭企業，每個次產業各有表現亮點時機，相當於三大產業間全天候周期都有輪動，對想參與全球航運股投資成長契機的投資人來說，是一個值得納入長期投資的選擇。

美國國際碼頭工人協會（ILA）10月1日罷工機率變大，今年適逢美國總統大選，但現任總統拜登表態不干預，市場斷言，罷工可能性非常高，屆時恐不只衝擊美東航線，全球海運物流供應鏈都會受影響，歐洲航商開出加價第一槍，達飛、赫伯羅德等預計10月中下旬起，將對前往美東的貨物加徵「當地港口費與工作中斷附加費」，國內航運業者已著手備妥作戰策略準備幫貨主搶艙。

航運界普遍認為，貨櫃輪的附加費有很多種，萬一美東碼頭罷工的情況擴大，各種附加費用將萬箭齊發，屆時運價漲幅就會相當驚人，以目前碼頭工人醞釀罷工事件來看，若真的上演罷工，亞洲到美東航線每40呎櫃運價，將由現在的6,800美元直線飆漲突破1萬美元。野村投信表示，下半年乃至於第4季是傳統航運股的表現旺季，航運後市具價值空間，其中值得留意的是，包辦全球貿易運輸約九成的海運公司來說，第4季更可謂航運大旺季，包括年底購物旺季拉貨潮助長貨櫃業者、歐美秋冬對南半球糧食推升散裝運輸需求，當前更有美中新一輪關稅、中東地緣政治緊張等影響乃至於北半球秋冬取暖用油需求帶動油輪運輸，貿易「運量」達到高峰，供不應求將可望持續提升全球航運股前景。

野村全球航運龍頭息收ETF（00960） 經理人張怡琳分析表示，第4季向來是股市及消費的傳統旺季，根據統計，近五年來主要股市第4季平均表現值得期待，且投資勝率達八成，但全球航運龍頭題材可望擁更佳爆發力與勝率，加上歐美開學季、感恩節與聖誕新年購物旺季來臨，對不少公司銷售與獲利帶來明顯挹注、進而帶動公司股票表現，有利於航運股市。歷史經驗，過往第4季航運股表現相當活躍，就拿近期熱門的台股、美股、日股與科技股，分別以加權指數、S&P 500指數、日經225指數與NASDAQ指數為例，近五年第4季平均表現分別為10.39%、10.4%、6.14%、10.27%，其正報酬機率均達80%；然而，若觀察近期震盪盤勢中相對抗跌領漲的全球航運股，以NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數為例，近五年第4季平均表現上衝19.64%，其正報酬機率更達100%，無論就表現爆發力或投資勝率來看，均較這些熱門投資主題更佳，顯示全球航運股仍有可期行情。