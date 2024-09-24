和泰汽車榮獲2024「永續公民獎」及「永續人才獎」

和泰車（2207）集團長期投入ESG發展，以實際作為實踐永續目標，秉持「與美好台灣同行」永續承諾，凝聚永續共識，建構出M.O.V.E.四大主軸永續策略藍圖「移動自由(Mobility)、社會共好(Openness)、人才價值(Value)、環境友善(Eco)」，這份藍圖將永續融入集團的日常營運，動員公司內外利害關係人的資源和能量，共同邁向永續發展的未來。

和泰汽車自2015年來已連續10年榮獲國內永續界最具指標性之「天下永續公民獎」殊榮，今年更勇奪服務業第8名殊榮，在「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」及「環境永續」各面向深獲評審一致肯定。

公司治理的部分，和泰汽車近年來持續精進公司治理，成立永續發展委員會並廣納關係企業共同與會，透過每年至少召開兩次定期會議，訂定年度政策與落實公司ESG三大面向永續作為。更連續8年獲得TCSA「台灣企業永續獎」，並於2023年度榮獲「綜合績效獎-台灣百大永續企業獎」、「企業永續報告類汽車業-金獎」、「永續單項績效獎-社會共融領袖、創新成長領袖獎與創意溝通領袖獎」五項大獎，公司治理評鑑上市公司排名前6~20%，持續強化利害關係人溝通，精進公司治理文化，創造股東價值極大化。

企業承諾，和泰汽車持續關注且積極強化人才培育、獎酬激勵、身心健康等範疇，今年亦獲「天下永續人才獎」認可。公司訂定「全方位人才發展政策」及實施內部輪調制度，建構員工跨領域學習藍圖；同時以學習發展(OJT)、教育訓練(Off-JT)及自我學習(Self-Development)等方式，強化員工自身能力；建立「職能發展中心」評鑑制度，讓員工與主管皆可了解晉升所需職能及未來改善方向；亦透過同業第一的薪資福利(2023年非主管職員工平均年薪263萬)、旅遊與各項津貼補助、多元運動課程及社團、完整的健康照護等，提供員工更好的福利與加強關懷，為人才打造更優質的工作環境。

社會參與，和泰汽車身為汽車產業龍頭，在社會參與上從核心本業出發；發展多項公益專案，包含「導護志工裝備捐贈」連續13年捐贈全台國中小12萬套導護志工裝備；「原夢國家隊」持續3年贊助泰雅族小學合唱團-新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小，支持合唱團參加比賽及提供表演機會；「和泰公益夢想家」 6年不間斷給予學生團隊豐沛津貼資源及專業業師輔導，培育新世代ESG人才；「量產幸福 移動公益」3年來捐贈車輛及yoxi接送服務來幫助更多人解決交通障礙，至今已捐贈20,000趟yoxi接駁趟次，服務弱勢族群就醫、就學、社工特殊勤務等需求。

長期也推動環境永續，和泰集團長期拓展生物多樣性影響力，2021年發起「台灣原生動物守護計畫」，與唯一專職於本土稀有動植物研究、保育及推廣之政府單位「農業部生物多樣性研究所」(以下簡稱生多所)合作，參與救助台灣保育動物，保護現存不到500隻的本土原生貓科物種-石虎，已捐贈生多所近250萬元石虎野放訓練費用以及2台TOYOTA車款作為動物保育用車，協助石虎透過系統性野放訓練後回歸大自然。2024年更擴大合作範圍至臺北市立動物園，贈予「和泰17號」TOYOTA COROLLA CROSS以利動物園執行本土物種救傷、野放個體追蹤、保育教育推廣等工作。

日本豐田提出2050達成「豐田環境六大挑戰」，攜手全台8家經銷商一同推動各項環境管理業務，積極開發再生能源，與第三方業者合作於全台超過70處太陽能案場；同時為了達成車輛生命周期零排放，我們提供消費者友善環境的產品，推動節能減碳、發起玩具愛分享、環境月與在地共好；多年來以一車一樹及淨灘減塑守護環境，致力成為汽車業中的最環保品牌。