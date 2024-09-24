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挺在地國際音樂節 信義房屋邀北市交首席分享講座

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
臺北市立交響樂團首席的楊雅淳以優美琴聲，演奏《巴哈：第三號小提琴無伴奏奏鳴曲，最緩版》開場。（圖/信義房屋提供）
臺北市立交響樂團首席的楊雅淳以優美琴聲，演奏《巴哈：第三號小提琴無伴奏奏鳴曲，最緩版》開場。（圖/信義房屋提供）

信義房屋與台北大師星秀音樂節(TMAF)合作迄今已邁入第6年，9月22日更邀請到曾是音樂節學員，現為臺北市立交響樂團首席的楊雅淳，來到信義學堂舉辦大師講座。講座現場除演奏《巴哈：第三號小提琴無伴奏奏鳴曲，最緩版》開場，更於演講中分享學習階段的收穫與瓶頸，再到成為職業音樂家的歷程，豐富的分享內容，讓參與樂迷直呼「好在有來！」。

創立於2019年之TMAF台北大師星秀音樂節，是由所有參與的師生共同組成，來自世界各地15至30歲之間的年輕音樂家，經甄選脫穎而出並完成兩週密集訓練之後，在大師們帶領之下一同巡迴演出。國際大師級師資，加上美國知名指揮史拉特金（Leonard Slatkin）擔任2024年藝術總監，帶領66名來自世界各地的學員一同學習。現任臺北市立交響樂團首席楊雅淳，便是透過參與台北大師星秀音樂節選拔，由一名受訓學員一路成長為一名專業的音樂家。

楊雅淳表示，現在學習音樂的孩子們已經不侷限於音樂科班，許多普通班同學們也會對於如何提高練琴效率提問，也分享了許多求學階段如何與未來工作道路做連結，希望能幫助這些音樂學子們，探索未來更適合自己的職涯發展。台北大師星秀音樂節也謝謝這6年來支持著音樂節的信義房屋，尤其中間還經歷過疫情階段仍持續支持，讓學員們可以享有國際師資與完善課程規劃。

信義房屋以房仲本業起家，提供買賣房屋仲介服務，但長期致力關注地方事務、照顧利害關係人，包括20年來推動「社區一家計畫」，是台灣單一企業支持最久、規模最大的社造行動；此外，也透過以實際行動相挺包括台北大師星秀音樂節、紀州庵高中校刊競賽等多項音樂藝文活動，從不同層面展現以人為本、致力「永續好生活」的理念。

交響樂團 信義房屋 北大

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