快訊

吃錯睡錯都有影響 4個不經意的NG習慣可能增加患糖尿病風險

LINE免費貼圖5款來了！這款終身免費用 「林北係熊」 日常哈拉必下載

央行打炒房直取要害 這縣市恐成最嚴「限貸令」重災區

台中西屯買什麼房子好？房仲指這產品年漲14%最強

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中街景照。圖／中信房屋提供
台中街景照。圖／中信房屋提供

台中西屯建設話題多，房市交易熱絡，中信房屋彙整實價資料，統計近一年西屯區不同坪數住宅房價漲幅，結果顯示，25坪以下小宅漲幅最快、達14%，接著是25~50坪住宅、漲幅7%，50坪以上住宅則相對平穩，漲幅為4%。

中信房屋研展室副理庄思敏指出，隨著房價飆漲，購屋門檻持續提高，小宅具有低總價特性，無論是出租或轉售都相對容易，因此相當受到購屋民眾青睞，房價自然也會出現拉升情況。

中信房屋中科國安加盟店經理張惠珍指出，小宅成為西屯的主力成交產品，原因有三，首先，伴隨單身經濟的興起，每戶人口數持續下滑，購屋者對居住坪數也就隨之減少。

其次，西屯除了在地居民，還有不少中科新貴、工業區就業人口、台中榮總醫護人員，以及東海和逢甲大學的學生，為區域帶來了源源不斷的居住需求，小宅產品因其總價相對較低，不僅適合自住，投資出租也是不錯選擇。

另外，近年來，西屯因七期新市政中心和水湳經貿園區的發展而迅速崛起，吸引了眾多建商的目光，推動房價水漲船高。為了壓低總價、加快去化，建商紛紛改推小坪數住宅產品，這也進一步帶動了西屯小宅交易量能的走揚。

張惠珍表示，中科生活圈目前是較受自住客群關注的區域，該區域生活機能成熟，剛性需求旺盛，中科二期和台積電（2330）加持，也吸引不少台商回流設廠，企業的進駐將為區域帶來更多就業機會，進一步促進房市交易的活絡。

目前中科生活圈新建案已達6字頭以上，但仍有許多屋齡30年以內的中古屋，價格仍普遍落在3至4字頭。

西屯區不同坪數住宅平均房價變化。資料來源／中信房屋
西屯區不同坪數住宅平均房價變化。資料來源／中信房屋

中信 中科 房價

延伸閱讀

圍毆房仲反遭刺死 房仲判刑後…另一方犯殺人未遂罪也判6年

央行「最強打炒房」誰慘了？房仲揭3族群剉咧等、3族群攏免驚

小7歲帥尪親吐「從演藝圈轉戰當房仲」原因 王俐人嚇呆

小7歲帥尪親吐「從演藝圈轉戰當房仲」原因 王俐人嚇呆

相關新聞

台中西屯買什麼房子好？房仲指這產品年漲14%最強

台中西屯建設話題多，房市交易熱絡，中信房屋彙整實價資料，統計近一年西屯區不同坪數住宅房價漲幅，結果顯示，25坪以下小宅漲...

最嚴「限貸令」上路 十大衝擊區曝、這區恐重災

央行啟動第7波打炒房，第2戶貸款成數降至最多5成，交屋族首當其衝。591統計指出，今年下半年七都新案預計完工交屋戶數高達...

遲來的景氣春燕2／製造業「均衡」復甦 兩年半以來首見 傳產還是要擔心大陸低價競爭

在8月出口數據中，還有一個期待已久的圓滿數字：出口貨類幾乎全面成長。財政部統計處長蔡美娜說，11大貨類中，除了礦產品，十大貨類都呈正成長，兩年半以來首見。

夏普堺工廠產出最後一塊面板熄燈 郭台銘當初看好的投資為何黯淡收場？

鴻海（2317）轉投資夏普（SHARP）旗下生產電視大型液晶面板的大阪堺工廠（SDP）今年8月21日停產，這代表日本領先全球的境內生產電視液晶面板走入歷史，同步開啟夏普轉型走向人工智慧（AI）資料中心的新時代。

缺人缺產能 均華拿什麼去追先進封裝的「黃金15年」？

均華（6640）搭上紅不讓的「CoWoS概念股」列車，今年6月以來股價帶量震盪飆漲，8月27日衝上千元大關，收在1,060元的歷史新高。不料，僅擁有「一日千金股」的行情 ，第2天起就跌破千元關卡，9月10日下挫59元，收在875元。

減碳管理師正夯2／紙上談兵沒用 不懂行業更慘 好的永續師人人愛挖角

「永續管理師，雖然沒有特定的學歷背景限制，但如果不了解產業運作，進入職場後還是會非常吃力。」已經獲得經濟部「iPAS淨零碳規劃管理師」證照的陳先生，過去曾修讀環境工程，最初在環保局工作，處理水質檢測和水環境相關事務，後來對永續議題產生興趣，進而轉向永續管理領域，目前他是建設公司裡的一位永續管理師。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。