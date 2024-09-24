台中西屯買什麼房子好？房仲指這產品年漲14%最強

台中西屯建設話題多，房市交易熱絡，中信房屋彙整實價資料，統計近一年西屯區不同坪數住宅房價漲幅，結果顯示，25坪以下小宅漲幅最快、達14%，接著是25~50坪住宅、漲幅7%，50坪以上住宅則相對平穩，漲幅為4%。

中信房屋研展室副理庄思敏指出，隨著房價飆漲，購屋門檻持續提高，小宅具有低總價特性，無論是出租或轉售都相對容易，因此相當受到購屋民眾青睞，房價自然也會出現拉升情況。

中信房屋中科國安加盟店經理張惠珍指出，小宅成為西屯的主力成交產品，原因有三，首先，伴隨單身經濟的興起，每戶人口數持續下滑，購屋者對居住坪數也就隨之減少。

其次，西屯除了在地居民，還有不少中科新貴、工業區就業人口、台中榮總醫護人員，以及東海和逢甲大學的學生，為區域帶來了源源不斷的居住需求，小宅產品因其總價相對較低，不僅適合自住，投資出租也是不錯選擇。

另外，近年來，西屯因七期新市政中心和水湳經貿園區的發展而迅速崛起，吸引了眾多建商的目光，推動房價水漲船高。為了壓低總價、加快去化，建商紛紛改推小坪數住宅產品，這也進一步帶動了西屯小宅交易量能的走揚。

張惠珍表示，中科生活圈目前是較受自住客群關注的區域，該區域生活機能成熟，剛性需求旺盛，中科二期和台積電（2330）加持，也吸引不少台商回流設廠，企業的進駐將為區域帶來更多就業機會，進一步促進房市交易的活絡。