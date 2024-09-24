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最嚴「限貸令」上路 十大衝擊區曝、這區恐重災

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中北屯下半年完工交屋戶數逾3千戶，恐將成為「限貸令」衝擊最大的重災區。圖／591房屋網提供
台中北屯下半年完工交屋戶數逾3千戶，恐將成為「限貸令」衝擊最大的重災區。圖／591房屋網提供

央行啟動第7波打炒房，第2戶貸款成數降至最多5成，交屋族首當其衝。591統計指出，今年下半年七都新案預計完工交屋戶數高達5.7萬戶，前十大行政區，台中占四區，包括北屯、西屯、梧棲、太平都入榜。

其中台中北屯區交屋量逾3千戶，恐將成為此次「限貸令」衝擊最大的重災區。

另外，桃園也有四區，中壢、桃園、大園、八德。其他兩區位於新北，分別是淡水、三重。

591房屋交易網指出，這次央行招招直取要害，鐵了心要掐熄房市氣焰，可預期接下來第4季乃至於明年市況，無論是預售、新成屋及中古屋市場，價量恐怕都將進入震盪、甚至休眠期。

對於完工高峰期的地區，在面臨海量申貸需求下，此時若無銀行整批性的分戶貸款支撐，恐讓買方難過錢關。以房價1千萬元為例，當貸款成數調降1成，買方就須於短期內再湊出百萬元，否則嚴重恐將面臨斷頭風險。

根據統計，今年下半年交屋戶數最多的區域由台中北屯奪冠，有超過3000戶量體即將完工，北屯擁有多個重劃區，建設題材豐富，為近年台中新建案一級戰區，龐大交屋潮挹注該區完工戶數衝上七都第一。

第二名為同樣位在台中的梧棲，下半年預計交屋戶數2676戶，該區在三井OUTLET助攻下，台中港特定區的新建案如雨後春筍般冒出，加上有捷運藍線議題及千萬內親民總價，不僅備受小資族追捧，同時吸引投資客卡位布局。

第三名則為新北淡水，下半年有2451戶量體即將完工，淡水成交總價僅千萬出頭，為雙北房價凹陷區，未來還有淡江大橋、淡北道路等建設，交通條件逐步改善，磁吸雙北年輕首購族。

下半年交屋戶數超過2000戶的還有台中西屯，該區為台中蛋黃區，生活機能成熟，向來是台中交易熱區，尤其七期、水湳經貿園區等精華地段，更帶動西屯房價站上1600萬元、緊追新北。

桃園中壢也是近年建商積極推案之地，又以青埔高鐵特區新建案密集，該區具高鐵、捷運、桃園會展中心等重大建設加持，人口快速成長，下半年預計將有2330戶住宅將完工。

台中太平交屋戶數也在2000戶以上，該區過去有台中首購天堂之稱，又以台74線行經的新光特區最受購屋族青睞。

第七名桃園區則坐擁小檜溪、中路、經國等多個重劃區，新建案遍地開花，下半年完工戶數也有1618戶，該區受惠捷運綠線未來可轉乘至雙北，成為脫北者移居首選，房價與新北差距逐步縮小。

新北另一個上榜的區域就是三重，下半年有超過1500戶住宅將交屋，三重緊鄰北市、交通便捷，尤其二重、仁義等重劃區近年買氣熱絡，推升該區房價逼近1700萬元、榜上最貴。

最後則為桃園大園、八德，兩區受惠重劃區推案頻繁，且具入手門檻低的優勢，持續接納周邊外溢買盤湧入，下半年也有千戶以上量體將交屋。

2024下半年預計完工交屋數前十大行政區。資料來源／591新建案
2024下半年預計完工交屋數前十大行政區。資料來源／591新建案

建案 房價 重劃區

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