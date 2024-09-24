曾在藥華藥最辛苦時伸出援手 宏亞創辦人張添日前辭世

以生產77乳加巧克力聞名國內的宏亞食品（1236）創辦人張添日前辭世，享壽83歲。張添除了曾在食品產業界創造傑出貢獻之外，最被外界津津樂道的事，是國內知名新藥公司藥華藥（6446）十多年前草創之初，張添就參與對藥華藥的投資，主因張添與藥華藥創辦人林國鐘是同鄉，當年因對讀書人心存景仰，因此在林國鐘最辛苦的創業之初伸出援手。

宏亞食品是由張豪城與張添兩兄弟在1976年創立，經過48年發展，目前旗下有七七乳加、禮坊、新貴派等知名品牌。宏亞日前向媒體說明，創辦人張添於今年9月3日安詳離世，此消息讓公司深感哀痛，他在食品產業的傑出貢獻不僅影響大家，也在整個社會中留下深遠的正面影響，令人感念不已。

宏亞食品現任董事長兼總經理張云綺為張添的女兒，她在日前與另兩位兄弟曾發信給林國鐘「 十分感恩您們於父親生前陪伴幫忙，點點滴滴我們銘記在心！父親目前設靈於家中，生前叮嚀我們不能叼擾大家，但念大家想一起祝福他往生淨土」。宏亞公司也衷心感謝張添曾擔任藥華醫藥七屆董事，對公司的支持和寶貴友誼，以及在公司成長和版圖擴充過程中所提供的協助，留下決定性的影響。

張添曾在2020年接受媒體訪問，談到藥華醫藥及林國鐘時表示「其實，我聽不太懂那些科學名稱，只想說都是鄉親，就出了些錢。投資藥華十多年來，雖然還沒賺錢，卻撿回了我一條命！」，他曾感激地說：「阮早年打拚，在外頭隨便用餐，40歲得了Ｂ肝，後來多虧林國鐘介紹醫師幫我治療，如今用了公司新藥P1101，大大降低副作用！」

林國鐘也曾經說明，新藥成功打入國際市場，算是苦盡甘來，他最感謝的貴人就是張添，「當年他聽不懂藥華藥要做什麼，但聽說我們是同鄉就投資幾千萬元。」因為張添患有肝病，而他也是藥華藥在台灣編號第一號的患者。