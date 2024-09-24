裕隆集團品牌策略變活潑

「永續管理師，雖然沒有特定的學歷背景限制，但如果不了解產業運作，進入職場後還是會非常吃力。」已經獲得經濟部「iPAS淨零碳規劃管理師」證照的陳先生，過去曾修讀環境工程，最初在環保局工作，處理水質檢測和水環境相關事務，後來對永續議題產生興趣，進而轉向永續管理領域，目前他是建設公司裡的一位永續管理師。

2024-09-24 07:42