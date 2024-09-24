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裕隆集團品牌策略變活潑

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

裕隆（2201）集團多角化擴及百貨商場，營業項目也更貼近一般民眾。旗下紡織事業於2021年首先跨界，推出新餐飲風格品牌，第一家咖啡品牌「勺日」開在嘉裕西服Carnival復興旗艦店旁，以複合店型態將時裝時尚品味帶入生活風格；2023年投入第二家分店勺日樂生活店，入主商場NOKE忠泰樂生活；2023年10月在新光三越DIAMOND TOWERS再開第三家店。

此外，裕隆城去年開幕打造新北市最大複合式商場，引進誠品微城市旗艦店與威秀影城；五樓商場由裕隆自行規畫，引進旗下四大品牌嘉裕西服、ZMO、YUEN自創牛仔品牌、TOK同步進駐。其中，推出全新餐飲品牌「TOK 盡興時光」，打造全日型聚會餐廳；2024年5月在大巨蛋再展第二家店。

裕隆在裕隆城造就店王之後，也使得集團的品牌策略更活潑。旗下紡織事業持續朝多品牌代理的方向發展，基於市場精品消費多元化、年輕化的趨勢，代理品項也從男裝擴及到女裝、鞋子、提包等流行感度更強，更貼近市場需求。

裕隆城 餐飲

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