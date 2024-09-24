momo推新LOGO 翻轉零售面貌

mom富邦媒（8454）創立20周年，momo總經理谷元宏昨日宣布，啟動「20周年品牌轉型工程」，揭開新一代的品牌識別設計與品牌標語，品牌標語是「momo更多更多」，傳遞著momo滿足消費者「逛」的樂趣，更要在momo擁抱專屬自己的多采多姿。

全新momo LOGO以圓潤流暢的線條呈現俐落現代風格，並採用年輕活躍的色彩為LOGO上色，momo也推出全新品牌廣告「開箱下一個自己」，透過影片勾勒出momo帶給消費者的不僅僅是購物，而是解鎖更多新自我的機會。

回顧過去20年，富邦媒於2004年創立，以「後發品牌、先發精神」勇闖市場，20年來，momo營運表現創下千億里程碑；物流網絡的前瞻佈局，將momo推升至台灣電商物流霸主領導地位；攜手數萬家品牌與供應商，提供數百萬件商品。

面向下一個「桃金世代」，momo宣布，推出全新品牌標語「momo更多更多」，期望滿足所有消費者享受逛的樂趣，找到專屬自己的多采多姿，讓購物也能擁有滿滿的成就感，翻轉線上零售產業的全新面貌，更找來名導尹國賢親自操刀，推出momo全新形象廣告「開箱下一個自己」，向橫跨不同世代與族群消費者致敬。

momo也推出20周年慶首波活動，攜手sony、EPSON、iRobot、日立等百大品牌齊歡慶，消費滿額登記送3% mo幣，限時放送mo幣、輝葉按摩槍、LEGO樂高、哈根達斯票券等好禮，周末則加碼，指定三大門檻限定最高送600元mo幣。