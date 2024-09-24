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富邦媒五年大計、三招轉型 深化本土電商優勢

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
富邦媒昨天舉行20周年記者會，總經理谷元宏（左三）率經營團隊，揭開新一代的品牌識別 。富邦媒／提供
富邦媒昨天舉行20周年記者會，總經理谷元宏（左三）率經營團隊，揭開新一代的品牌識別 。富邦媒／提供

台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）總經理谷元宏昨（23）日表示，台灣電商滲透率仍有很大提升空間，富邦媒今年滿20周年，年營收已達千億元規模，因應市場競爭，富邦媒將以mo店＋、廣告及直播平台等三招突圍，持續深化本土電商優勢。

富邦媒昨天舉行20周年慶記者會，谷元宏宣布啟動「20周年品牌轉型工程」，推出新一代品牌識別LOGO，展開新氣象。

富邦媒成立20年來，從電視購物起家，跨向電子商務，已累積累積千萬會員，並有數萬家品牌、供應商，提供數百萬件商品。年營收也在2022年首次突破千億元大關、達1,034億元，2023年持續增長至1,092億元，續創新高。今年前八月合併營收708億元，為同期最佳，年增3.6%；上半年每股純益6.98元。

談到有「韓國亞馬遜」之稱的酷澎近期搶進台灣市場對電商業的影響，谷元宏認為，最近沒有競爭加劇跡象，大家相處得也還算好，但電商在整體零售市場的滲透率偏低，未來市場仍有拓展可能。

谷元宏認為，台灣電商滲透率不會停留在13%水準，未來電商滲透率從超10%跨向超20%，對富邦媒來說，最大挑戰就是如何「跑快一點」，「餅吃快一點」。目前台灣電商滲透率約為13%，但其他國家滲透率已經達二成、三成，甚至韓國近四成。

展望下一個20年，谷元宏認為，仍難想像20年的電商發展，但富邦媒五年計畫鎖定三大新策略，mo店＋、零售媒體廣告momo Ads及直播平台，先聚焦五年策略，持續深化本土電商品牌優勢。

富邦媒日前推出moPlus付費會員制，年繳新台幣2,399元，基本消費每筆回饋4%，設有每月回饋上限500元、每年回饋上限6,000元，指定品牌加碼回饋4%無上限，不定期收到專屬折價券。

谷元宏表示，9月初推出的付費會員制，已突破萬人，主打高階客群，成效不錯，未來內部將評估是否針對不同族群推出付費會員制，雖然是實驗性計畫，內部仍充滿信心。

談到富邦媒近期營收成長幅度較往年趨緩，谷元宏分析，主因還是大環境影響，以及出國民眾變多，出國買精品及預算排擠等影響，高單價商品變低，但是在富邦媒買東西的人及品次仍持續增加，都是未來成長的養分。

至於海外拓展計畫，谷元宏指出，要看緣分，富邦媒不一定要直接進軍海外，與海外業者合作也是可以發展的方向，併購則還沒看到適合機會，未來持續觀察互補性。


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