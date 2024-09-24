裕隆城滿周年業績突破50億 表現優於預期 租金收入看升

裕隆（2201）集團多角化擴展百貨商場有成，誠品裕隆店業績大好成為店王，裕隆城更成為新北最大商城，開幕一周年累積人流千萬次、業績突破50億元。並因業績表現超出原先預估，租金收入也可望較預期更高，裕隆集團的餐飲與服飾品牌並陸續擴增，除了汽車事業之外，集團觸角更加多元。

裕隆城開幕之前裕隆估計一年的租金收入約在3.5億元到4億元間，在業績超預期支持下，租金收入更樂觀，近期誠品百貨周年慶可望增加二成人流，更為裕隆城的業績帶來動能。裕隆城除了出租給誠品百貨之外，裕隆集團在裕隆城導入餐飲品牌與自家的服飾品牌，結合百貨商場與咖啡廳、全日餐廳到精緻餐飲，進攻全客層民生消費。

裕隆集團非汽車事業的多角化發展

從台灣製造（MIT）的國產汽車基地，到成為新北市最大商場的裕隆城，裕隆集團也從傳統製造廠，發展成涵蓋智慧車輛、金融水平、紡織時尚、營建生活四大事業體、100多家公司的集團企業。過去裕隆新店工廠廠區，已經發展成具永續發展理念的宜居生活圈，包含裕隆集團總部大樓與研發核心、MaaS汽車事業服務等重點事業體設立在此。

裕隆城高達3.3萬坪，為新北最大的營業商場，結合B1-4F誠品生活亞洲最大旗艦店；與6F、7F威秀進駐新店首家影城、商城；以及5F集團紡織轉型時尚生活事業，包含台元全新餐飲品牌TOK，以及Carnival 嘉裕、自創品牌ZMO、TY SELECT等服飾品牌同步進駐，全店超過250間優質品牌，共同實現食衣住行育樂一日生活圈。

裕隆今年整體表現強勁，在納智捷電動車開始交車下，帶動營收與獲利，目前累積電動車的交車台數已超過5,000台，第2季EPS 1.16元與去年的1.12元相當，上半年的EPS 1.99元相較去年的2.35元衰退，則主要是去年同期有來自新安東京海上產險的迴轉利益減損。



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