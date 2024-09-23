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康百視國際美食音樂節歡慶20周年 28、29日市民廣場見

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
康百視國際美食音樂節歡慶20周年，將於28、29日在台中市民廣場盛大登場。記者宋健生/攝影
康百視國際美食音樂節歡慶20周年，將於28、29日在台中市民廣場盛大登場。記者宋健生/攝影

「康百視國際美食音樂節」是台中最悠久的國際性慶典活動之一，也為這座城市展現最佳的美食、飲品和音樂、無聲(靜音)派對等項目。今年的康百視節慶，將於9月28日至29日(週六和週日)在台中市民廣場盛大登場。

今年的康百視國際美食音樂節，預計將吸引超過2萬名居民和遠道而來的遊客，參與週末的活動。

康百視雜誌合夥人何道明表示：「很難相信我們籌辦這個節慶已經20年了，但現在我們仍在這裡，繼續宣傳這個美好的城市為居民和遊客提供了這一切。我希望每個人都能加入我們，共同慶祝台中的美好。」

何道明指出，由台中康百視英/中雙語雜誌每年定期籌劃舉辦的國際美食音樂節，今年活動的亮點包括近50家來自台中的供應商，和約20支音樂表演。供應商攤位將代表在地餐廳、咖啡館、酒吧、零售商、文化和創意公司、非營利組織、學校和藝術家。

提供包括來自土耳其、泰國、印度、美國、墨西哥、新加坡、台灣和其他地方的多種異國美食；包括特色捲餅、墨西哥捲餅、漢堡、美式點心和自製糕點、冰淇淋、沙威瑪、芝士熱狗、烤肉串、餃子、香腸、沙拉、義大利麵、雞翅、炸零食、素食餐和各種咖哩。

除了官方啤酒贊助商AB InBev(可樂娜、百威)和禾樂精釀Hellow Brewery提供的啤酒，飲品多樣選擇包括各種葡萄酒、威士忌、雞尾酒、奶茶和軟性飲料。2024年康百視節慶的其他贊助商還包括台灣康寧、Mr. NS南北先生精釀啤酒和世界健身俱樂部World Gym。

康百視活動最早在第10週年，於廣三SOGO百貨前舉辦小型活動，邀請一些攤販，現在的康百視節慶在大方向發展。另一個重要亮點，是它成為了台中原創現場音樂的宣傳平台，包括各種搖滾、拉丁、爵士、藍調、民謠和鄉村風格。

目前，星期六的陣容包括Double D’s、Native Space、The Manner Kings、20-3、Point .22、The Shapemaster與La Bocca Fiesta DJ Party。

星期日的表演名單有Nell、School of Rock、Natural Disaster、The Wandering Singer、Trapped、Jazzhead and Young Bloods from NCHU Jazz、DJ Digital D、San Jiao Mao. In addition to its main stage DJs、La Bocca Studio，無聲派對為6至10 p.m.。

今年音樂選項還增加了活動派對，台中DJ的演出也計畫在週六和週日，由位於公益路和中興街轉角附近的La Bocca Studio安排，將在節慶場地提供音樂、舞蹈和DJ的“無聲派對”，現場提供耳機與頻道調整機。

對於在週六晚間最後一場表演後，仍然充滿活力且意猶未盡的參與者， 康百視節慶的After Party， 將再次於當晚9點30分至凌晨4點，在老虎城購物中心Pink.B Bistro & Bar寬敞的熱帶風情7樓場地舉行，屆時將有優秀的DJ和音樂。

何道明表示，康百視節慶將於28日中午12點至晚上9點，以及29日中午12點至晚上8點30分在台中市民廣場舉行，該廣場位於勤美對面，活動免費對外開放。雖然附近有公共和私人停車設施，但建議搭乘大眾運輸工具或計程車前往。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「康百視國際美食音樂節」是台中最悠久的國際性慶典活動之一。康百視提供
「康百視國際美食音樂節」是台中最悠久的國際性慶典活動之一。康百視提供

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