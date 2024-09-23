房市小宅化發展！近一年全國交易比重突破二成 小宅買氣冠軍不在雙北

據實價登錄網資料顯示，近一年全國暨六都、新竹縣市25坪以下小宅占比已達23.9%，其中台北市小宅占比最高、達36.1%，其次為新北市的28.2%，台中市、高雄市小宅比重也有22%左右，台南市、桃園市則同為20%。

以行政區來看，六都、新竹縣市小宅交易前10年中，桃園市中壢區以交易量967件奪六都之首，區域每坪成交均價約30.5萬元。其次為板橋、西屯區各為858件、852件，區域每坪成交均價各達59.1萬元、33.1萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，高房價壓力、家庭人口結構型態轉變影響，讓台灣、六都購屋產品小宅化發展愈來愈明顯；尤其是房價最高的台北市，在民眾預算有限下，低總價之25坪以下小宅交易占比持續上升。

陳金萍表示，中壢區因坐擁機場捷運、青埔高鐵站、中壢火車站等地利優勢，再加上當地居住人口眾多及工作機會多，長年房市需求穩定。且當地有許多小坪數的物件可供選擇，讓不少首購自住、置產投資買盤駐足。

特別的是，新北市共有板橋、三重、淡水、中和、新莊等五大區入榜，成為擁有最多小宅熱門交易行政區之都會區。