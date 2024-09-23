皇昌股臨會通過盈餘轉增資案 皇昌：提升資本規模 積極拓展業務版圖

皇昌（2543）23日股東臨時會通過盈餘轉增資等案；皇昌營造表示，由於國內的重大基礎建設單一標案預算金額動輒百億元以上，透過盈餘轉增資後，公司資本額擴大，集團將能承攬股本10倍、規模更大的工程案，有利皇昌提升工程承攬的額度和級距，拓展集團業務，擁有更多元化的建設工程發展。

有別於國內其他營造同業策略偏向營運管理，皇昌營造近年積極進行集團垂直整合，是目前營造業唯一擁有「預拌混凝土公司」及「基礎工程公司」、「大型海事船機隊」的全方位營造集團。

皇昌舉例，如和昌國際負責穩定供應混凝土材料，已在內湖、楊梅、觀音、汐止等地設立預拌廠，供應範圍涵蓋雙北市、桃園市及基隆市，年產120萬方混凝土；和昌除了穩固料源外，未來也將配合交通網絡的發展，在北北基桃等地規劃建置預拌廠，持續擴大供應範圍。

另外為應對國內工程案量的增加，加上持續擴大集團垂直整合效益，皇昌預計預計11月底成立宏昌地下基礎工程專業公司（地工公司），接下來將負責包括連續壁、基樁、擋土設施等地下基礎專業工程，有利集團進一步掌控工程進度及成本，以一條龍的方式進行垂直整合。

不僅深化專業，皇昌同步因應能源轉型，積極投入海事工程領域，五年來已投入逾50億元建構專屬工作船隊，及相關設備投入海事工程領域；皇昌指出，集團從固有的重機隊（擁有陸上大型機具）出發，現已擴建成為擁有37艘設備的精良船機隊。

皇昌目前施工中的第三座液化天然氣接收站一期工程，由於海事工程設備精良、技術提升等，該工程已提前在今年完工，顯示集團在海事工程擁有豐富經驗與資源優勢。